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Погода преподнесла сюрприз - в Беларуси (и Бресте тоже) выпал снег
22.03.2020 13:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Впрочем,синоптики нас предупреждали об этом природном явлении загодя, все могли приготовиться. Однако - факт, снег нас порадовал. Холода ещё немного продержатся, а затем уже и настоящая весна.
Мы тоже согласны с неизвестным автором народного творчества - оставайтесь дома!
Трассы заметает.
Весна близко!
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