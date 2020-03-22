ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода преподнесла сюрприз - в Беларуси (и Бресте тоже) выпал снег

22.03.2020 13:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Впрочем,синоптики нас предупреждали об этом природном явлении загодя, все могли приготовиться. Однако - факт, снег нас порадовал. Холода ещё немного продержатся, а затем уже и настоящая весна.

Погода преподнесла сюрприз - в Беларуси (и Бресте тоже) выпал снег

Мы тоже согласны с неизвестным автором народного творчества - оставайтесь дома!

Погода преподнесла сюрприз - в Беларуси (и Бресте тоже) выпал снег

Погода преподнесла сюрприз - в Беларуси (и Бресте тоже) выпал снег

Трассы заметает.

Погода преподнесла сюрприз - в Беларуси (и Бресте тоже) выпал снег

Весна близко!

Погода преподнесла сюрприз - в Беларуси (и Бресте тоже) выпал снег

Погода преподнесла сюрприз - в Беларуси (и Бресте тоже) выпал снег
 Погода преподнесла сюрприз - в Беларуси (и Бресте тоже) выпал снег

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Впрочем ,синоптики нас предупреждали об этом природном явлении загодя, все могли приготовиться. Однако - факт, снег нас порадовал. Холода ещё немного продержатся,...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЖКХ. Красота, чистота и порядок - это их заслуга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика