 Погода преподнесла сюрприз - в Беларуси (и Бресте тоже) выпал снег

Источник материала: Виртуальный Брест

Впрочем,синоптики нас предупреждали об этом природном явлении загодя, все могли приготовиться. Однако - факт, снег нас порадовал. Холода ещё немного продержатся, а затем уже и настоящая весна.





Мы тоже согласны с неизвестным автором народного творчества - оставайтесь дома!









Трассы заметает.





Весна близко!









