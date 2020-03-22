Самолет с белорусскими гражданами вылетел из Внуково

Об этом рассказала советник-посланник посольства Беларуси в России Наталья Кислякова.





«Еще один самолет авиакомпании «Белавиа» с белорусскими гражданами вылетел из аэропорта Внуково в Минск. На борту 82 пассажира, в том числе трое иностранцев (граждане Армении, Украины и Литвы)» — сказала дипломат.





Она уточнила, что самолет отправился из Внуково около полуночи.





«Дипломаты посольства продолжают работу по возвращению соотечественников на родину», – добавила она.









На данный момент более 6 тысяч белорусских туристов не могут вернуться из-за границы. Александр Лукашенко приказал МИД помочь переправить их на родину, однако не тех, кто уехал после объявления пандемии. «Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу — пошел туда и сиди там. Надо предупредить людей: никакого выезда за границу. Поехал — будешь там сидеть, пока не закончится эта пандемия», — сказал глава государства.