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Самолет с белорусскими гражданами вылетел из Внуково
Источник материала: Партизан
Самолет авиакомпании «Белавиа» с белорусами и гражданами Армении, Украины и Литвы вылетел из московского аэропорта Внуково в Минск, сообщает "Белсат" со ссылкой на
Об этом рассказала советник-посланник посольства Беларуси в России Наталья Кислякова.
«Еще один самолет авиакомпании «Белавиа» с белорусскими гражданами вылетел из аэропорта Внуково в Минск. На борту 82 пассажира, в том числе трое иностранцев (граждане Армении, Украины и Литвы)» — сказала дипломат.
Она уточнила, что самолет отправился из Внуково около полуночи.
«Дипломаты посольства продолжают работу по возвращению соотечественников на родину», – добавила она.
На данный момент более 6 тысяч белорусских туристов не могут вернуться из-за границы. Александр Лукашенко приказал МИД помочь переправить их на родину, однако не тех, кто уехал после объявления пандемии. «Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу — пошел туда и сиди там. Надо предупредить людей: никакого выезда за границу. Поехал — будешь там сидеть, пока не закончится эта пандемия», — сказал глава государства.
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Самолет авиакомпании «Белавиа» с белорусами и гражданами Армении, Украины и Литвы вылетел из московского аэропорта Внуково в Минск, сообщает "Белсат" со ссылкой...
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