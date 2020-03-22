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Что делать, если течет лобовое стекло?

22.03.2020 20:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Некоторые автомобилисты сталкиваются с протечкой лобового стекла и не знают, как решить проблему. Сегодня редакция TAM.BY расскажет, как устранить течь лобового стекла самому — быстро и без помощи специалистов.

Содержание:

♦ Может, дело не в стекле?
♦ Как устранить течь лобового стекла?

Может, дело не в стекле?


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Прежде чем бить тревогу о неисправности лобового стекла, исключите другие причины, по которым вода проникает в салон. Одной из них может быть повреждение уплотнительной резины дверей. При долгом нахождении во влажных условиях обшивка приходит в негодность, поэтому позаботьтесь о замене уплотнителя заблаговременно.

Убедившись, что проблема не в дверях, установите, почему течет лобовое стекло. Оно может протекать по разным причинам.

  • Неправильный монтаж. Если при замене стекла мастер сместил лобовое на несколько миллиметров, то может появиться течь. Даже качественный герметик потрескается, так как будет испытывать большие нагрузки.
  • Некачественный герметик. Дешевый материал менее износостойкий, что приводит к отклеиванию стекла от рамы, даже если оно без изъянов.
  • Деформация кузова. При коррозии и ударах кузова автомобиля портятся швы. Дефект может решить как мастер, так и хозяин авто при помощи лазерного нивелира.
  • Механические повреждения. Устранения протечки лобового стекла можно добиться путем прочистки дренажного отверстия, если в нем скопился мусор. Также рекомендуется проверить уплотнитель на наличие трещин и пробоин.

Как устранить течь лобового стекла?


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Если выяснилось, почему течет лобовое стекло, рекомендуем придерживаться следующих советов.

Загрязненное дренажное отверстие прочистите зубочисткой или проволокой вращательными движениями.

Трещину в уплотнителе обработайте новым герметиком или клеем. Либо замените уплотнитель на новый.

Если отошла резинка уплотнителя, то приклейте клеем или герметиком, тщательно обезжирив поверхность стекла. В качестве средства используйте спирт, стеклоомывающую жидкость и др. После обработки приподнимите край резины шпателем и промажьте место протечки. Прижмите резинку и удалите остатки герметика или клея.

В остальных случаях устранение протечки лобового стекла возможно только в сервисном центре.

  • Вы не исправите ситуацию самостоятельно, если дренажное отверстие не совпадает под параметры кузова. Здесь необходима переустановка специалистами.
  • Неправильно установленное окно требует демонтажа и полной замены. Такое же решение применимо для проблемы стекла с дефектом или бракованными деталями.
  • Устранение протечки лобового стекла также будет невозможным, если во время прошлого визита СТО вы установили новое стекло, при неаккуратную проклейку стекла. В таком случае лобовое тоже заменяется в сервисном центре.
  • При нарушении геометрии кузова необходимы сложные ремонтные работы. Перекос деталей корпуса можно обнаружить при помощи специальных слесарских инструментов.

Профилактика протечки. Чтобы не переживать о том, как устранить течь лобового стекла, покупайте автостекла в Минске у проверенных продавцов.

Хотите сэкономить время и силы — обращайтесь к специалистам из каталога TAM.BY, которые знают, как устранить течь лобового стекла в сжатые сроки.

 
Теги: Минск
 
 
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