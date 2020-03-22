Что делать, если течет лобовое стекло?

Источник материала: Tut.by



Некоторые автомобилисты сталкиваются с протечкой лобового стекла и не знают, как решить проблему. Сегодня редакция TAM.BY расскажет, как устранить течь лобового стекла самому — быстро и без помощи специалистов.

Содержание:

Может, дело не в стекле?



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Прежде чем бить тревогу о неисправности лобового стекла, исключите другие причины, по которым вода проникает в салон. Одной из них может быть повреждение уплотнительной резины дверей. При долгом нахождении во влажных условиях обшивка приходит в негодность, поэтому позаботьтесь о замене уплотнителя заблаговременно.

Убедившись, что проблема не в дверях, установите, почему течет лобовое стекло. Оно может протекать по разным причинам.

Неправильный монтаж. Если при замене стекла мастер сместил лобовое на несколько миллиметров, то может появиться течь. Даже качественный герметик потрескается, так как будет испытывать большие нагрузки.

Некачественный герметик. Дешевый материал менее износостойкий, что приводит к отклеиванию стекла от рамы, даже если оно без изъянов.

Деформация кузова. При коррозии и ударах кузова автомобиля портятся швы. Дефект может решить как мастер, так и хозяин авто при помощи лазерного нивелира.

Механические повреждения. Устранения протечки лобового стекла можно добиться путем прочистки дренажного отверстия, если в нем скопился мусор. Также рекомендуется проверить уплотнитель на наличие трещин и пробоин.

Как устранить течь лобового стекла?



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Если выяснилось, почему течет лобовое стекло, рекомендуем придерживаться следующих советов.

Загрязненное дренажное отверстие прочистите зубочисткой или проволокой вращательными движениями.

Трещину в уплотнителе обработайте новым герметиком или клеем. Либо замените уплотнитель на новый.

Если отошла резинка уплотнителя, то приклейте клеем или герметиком, тщательно обезжирив поверхность стекла. В качестве средства используйте спирт, стеклоомывающую жидкость и др. После обработки приподнимите край резины шпателем и промажьте место протечки. Прижмите резинку и удалите остатки герметика или клея.

В остальных случаях устранение протечки лобового стекла возможно только в сервисном центре.

Вы не исправите ситуацию самостоятельно, если дренажное отверстие не совпадает под параметры кузова. Здесь необходима переустановка специалистами.

Неправильно установленное окно требует демонтажа и полной замены. Такое же решение применимо для проблемы стекла с дефектом или бракованными деталями.

Устранение протечки лобового стекла также будет невозможным, если во время прошлого визита СТО вы установили новое стекло, при неаккуратную проклейку стекла. В таком случае лобовое тоже заменяется в сервисном центре.

При нарушении геометрии кузова необходимы сложные ремонтные работы. Перекос деталей корпуса можно обнаружить при помощи специальных слесарских инструментов.

Профилактика протечки. Чтобы не переживать о том, как устранить течь лобового стекла, покупайте автостекла в Минске у проверенных продавцов.

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