Сохранение системы здравоохранения и ее усиление - Наталья Эйсмонт об итогах совещания у Президента с Минздравом

Источник материала: Ивьевский край

Система здравоохранения Беларуси эффективно работает , и ситуация находится под контролем, заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в программе "Неделя" на телеканале СТВ , говоря об итогах состоявшегося совещания у главы государства со специалистами системы Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первое и, наверное, главное - нынешняя ситуация показывает нам, что в Беларуси не развалена система здравоохранения. Она выросла из советской системы, и на сегодня мы можем говорить о том, что это величайшая заслуга нашей школы, что и в непростых условиях, таких, например, как сегодня, система функционирует, и ситуация находится под контролем", - отметила Наталья Эйсмонт.

Второе - после подробнейшего обсуждения эпидемиологической ситуации в целом в Беларуси и внимательно выслушав каждого из участников совещания, глава государства в финале встречи задал главный вопрос: что необходимо еще? "Конечно, этот вопрос касался и нынешней ситуации, но глобально - что нужно еще, чтобы усилить систему здравоохранения нашей страны. Ведь ключевая задача в том, чтобы, конечно, без излишеств, но система функционировала стабильно и максимально эффективно всегда", - добавила пресс-секретарь