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«Большинство острых вопросов удалось решить» — МИД о работе по возвращению белорусов домой

23.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Большинство острых вопросов удалось решить» — МИД о работе по возвращению белорусов домой

Продолжается оказание разнопланового содействия белорусским гражданам, которые испытывают сложности с возвращением домой. Промежуточными результатами этой работы Министерство иностранных дел Беларуси поделилось на своей официальной странице в Facebook, сообщает БЕЛТА.

«На сегодняшний день по итогам совместной работы с заинтересованными органами государственного управления и компанией «Белавиа» оказана помощь более 3,4 тыс. наших соотечественников. В их числе группа детей с сопровождающими из санатория «Беларусь» в Юрмале, спортивная делегация из Молдовы, четверо белорусов с круизного лайнера «Коста Пасифика», — рассказали в министерстве.

В МИД подчеркнули, что воспринимают сложившуюся ситуацию как общий вызов и при возможности не отказывают в помощи людям из других стран. Таких примеров немало.

По оценкам ведомства, в фокусе внимания сегодня находятся еще несколько тысяч граждан Беларуси, которым потенциально в ближайшее время может потребоваться содействие в возвращении.

«Процесс идет. Большинство острых вопросов уже удалось решить. Налажена системная отправка наших граждан из Египта, совместно с российской стороной доставляются граждане из Таиланда, прорабатывается эвакуация из Марокко, возвращаются граждане из Черногории, в транзитную схему возвращения через Россию включен аэропорт Пулково. Конструктивно решаются ситуации по Литве, Польше и Украине», — отметили в МИД.

Принято новое распоряжение правительства России, открывающее «организованный наземный транзит» для возвращения граждан стран СНГ (включая Беларусь) на родину. В этой связи в постоянном тесном контакте с российской стороной при активной вовлеченности посла России в Беларуси и дипломатов ведется работа по максимально быстрому определению механизмов и схемы реализации такого транзита.

«Накануне проведено совещание в МВД России, по итогам которого выработаны дополнительные варианты следования в Беларусь наших граждан, прибывающих в аэропорт Внуково. В частности речь идет о возможности их вылета из аэропортов Домодедово и Шереметьево, а также наземного выезда на родину. В качестве варианта доставки граждан в аэропорты рассматривается транспорт посольства Беларуси в РФ. Работаем совместно с российской стороной по окончательному согласованию алгоритмов в целях начала их практической реализации», — говорится в сообщении.

По информации министерства, сохраняется проблемная ситуация по Индии, в том числе с белорусами, оставшимися на Гоа. Идет активное взаимодействие с российской стороной в связи с тем, что граждане были доставлены туда российскими авиаперевозчиками. Для поиска путей решения вопроса проведены рабочие мероприятия на уровне высшего руководства Министерства транспорта, а также по линии Федерального агентства воздушного транспорта России. Рассматриваются различные варианты, в том числе направление дополнительных бортов.

«Рассчитываем, что в самые ближайшие дни совместными усилиями мы найдем решение вопроса. Призываем отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел», — добавили в ведомстве.

https://www.belta.by

 
 
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Продолжается оказание разнопланового содействия белорусским гражданам, которые испытывают сложности с возвращением домой. Промежуточными результатами этой...
 
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