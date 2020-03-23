Как увеличить шансы на зачатие? Спросили у репродуктолога

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Почему с возрастом возможность забеременеть уменьшается и когда стоит бить тревогу, если завести ребенка так и не получается? Вместе со специалистом Центра вспомогательной репродукции «Эмбрио», врачом акушером-гинекологом, репродуктологом Анатолием Станулевичем мы продолжаем отвечать на ваши вопросы о бесплодии.

Может ли девушка с диагнозом «поликистоз яичников» забеременеть? Поликистоз яичников — это патологии в структуре и функциях яичников, которые могут стать причиной изменения функции яичников. Чаще всего это заболевание проявляется нарушением менструального цикла, что ведет к проблемам с зачатием. При наличии в анамнезе поликистоза яичников беременность возможна, даже без проведения какого-то специфического лечения. Однако если у вас диагностировали поликистоз, вы ведете регулярную половую жизнь без контрацепции в течение 6−12 месяцев, но беременность не наступает, необходимо проконсультироваться со специалистом.

После скольких неудачных попыток забеременеть стоит обращаться к врачу? Беременность не всегда возникает с первой же попытки. Одна женщина забеременеет сразу, вторая — раньше, чем рассчитывала, а третья — лишь через полгода. И все это норма. По статистике, естественная фертильность составляет 20%. Это значит, что у здоровой семейной пары, которая живет активной половой жизнью без контрацепции, зачатие должно произойти в течение 9−12 месяцев. Если с начала попыток прошло больше года, но беременность не наступает и вы считаете это проблемой, стоит обратиться к врачу.

Какова вероятность зачатия при низком весе и аменорее в перспективе? Изменение веса — сложный процесс, характеризующий обмен веществ в организме. Причиной снижения веса могут быть заболевания пищеварительной, эндокринной, нервной систем. На вес может повлиять как физическая активность и особенности питания (например, диета), так и различные заболевания (в том числе и заболевания эндокринной системы, которые приводят к нарушению гормонального фона). При аменорее (отсутствии менструального цикла) беременность невозможна, требуется диагностика причины и лечение. Для этого необходимо обратиться к эндокринологу. Дальнейший прогноз зависит от причин, вызвавших аменорею. Возможно, после коррекции гормонального фона и устранения других проблем менструальная функция восстановится и для возникновения беременности препятствий не будет.

В каком случае стоит прибегнуть к инсеминации? В каких случаях она более эффективна? В нашем случае женщина абсолютно здорова, а у мужчины только 10% хороших сперматозоидов. На этот вопрос сможет ответить только врач-андролог: спермограмма состоит из большого количества показателей, и важен каждый из них. Вам стоит обратиться к специалисту, который назначит дополнительное обследование. В зависимости от результатов врачи — андролог и репродуктолог — предложат оптимальное решение проблемы: это может быть как инсеминация, так и ЭКО.

Мы с женой (34 и 30 лет соответственно) больше 4 месяцев пытаемся зачать ребёнка, но ничего не получается. Стоит ли волноваться? Что стоит делать, чтобы увеличить шансы? При таком сроке отсутствия беременности говорить о бесплодии преждевременно. Но если вы считаете это проблемой, обратитесь к специалистам — акушеру-гинекологу или репродуктологу: врачи помогут вам с планированием беременности. Зачастую достаточно просто уделить внимание овуляции: благоприятны для беременности лишь несколько дней в цикле, когда происходит выход яйцеклетки. Их можно определить с помощью медицинских методик (например, УЗИ), тестов на овуляцию, а также высчитать в специальных приложениях для смартфона.

Какая основная причина остановки развития эмбрионов в процедуре ЭКО? Часть беременностей прекращает развиваться на разных сроках. Если это происходит в первые две недели после зачатия, начинается менструация, и женщина даже не узнает о том, что была беременна. Чаще всего беременность перестает развиваться из-за генетического дефекта развития эмбриона. Также причиной могут стать патологии щитовидной железы, функции надпочечников или гиперандрогения (повышенный уровень мужских половых гормонов у женщины). Процедура ЭКО не влияет на развитие беременности: неразвивающиеся беременности после ЭКО встречаются так же часто, как и при естественном зачатии. И их причины идентичны. При наличии в анамнезе замершей беременности стоит обратиться к врачу. Он назначит необходимые исследования (это могут быть генетические тесты, обследование гормонального статуса женщины, диагностика антифосфолипидного синдрома и наследственных тромбофилий), чтобы исключить возможность повторения ситуации.

У меня было две беременности, которые заканчивались выкидышами на ранних сроках. Сделала генетический паспорт — выявилась мутация С677Т в гене МТГФР (гетерозигота). Есть ли у меня шанс стать мамой? И какие могут быть осложнения? Наличие этой мутации может говорить о нарушении системы свертываемости крови или проблемах с усвоением фолиевой кислоты. Это не является препятствием к беременности, но иногда требует коррекции. Обратитесь к гинекологу, а также к гематологу: он назначит профилактические препараты и дополнительные исследования.

С возрастом способность зачать у женщины уменьшается. Это касается рождения только первого ребенка? Если уже есть один ребенок, зачать в 40 лет легче? С возрастом происходит «старение» половых клеток, что и определяет возможность зачатия. Паритет родов (то есть наличие их в анамнезе) на это не влияет. Поэтому вероятность забеременеть в 40 у женщин, которые уже рожали, и женщин, которые еще не были беременны, одинаковая.

Как влияет выскабливание полипов эндометрия на возможность зачать ребенка? Насколько велики шансы удачно выносить беременность при наличии такой патологии? Полип эндометрия может стать причиной маточных кровотечений или отсутствия беременности, поэтому при выявлении требуется обязательное его удаление. Чаще всего проводят гистероскопию — операцию, которая позволяет полностью убрать новообразование из полости матки. Полученный материал отправляют на гистологическое исследование: оно помогает оценить характер и выявить причину возникновения полипа. Получив результаты исследования, врач сможет назначить необходимое лечение для восстановления репродуктивной функции.

Опасно ли ЭКО для женского организма? И какова вероятность наступления беременности — в процентном соотношении — после первой процедуры? У ЭКО есть свои противопоказания и ограничения, как и любого другого медицинского вмешательства. Поэтому важна консультация и работа со специалистом, который будет контролировать процедуру на каждом этапе. Что касается успешности, то каждая попытка ЭКО дает одинаковые шансы на наступление беременности. Вероятность положительного результата зависит от причин бесплодия и возраста женщины.