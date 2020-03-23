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На пожаре в Городке спасатели обнаружили тело мужчины

23.03.2020 09:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 марта около пяти вечера произошёл пожар в доме по улице Вокзальной в городе Городке. 

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели наблюдали сильное задымление внутри здания. В ходе разведки и ликвидации пожара на полу возле печи было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается. 

На пожаре в Городке спасатели обнаружили тело мужчины
Фото: Витебское ОУМЧС 

Пожар потушен. Пламенем повреждены перекрытие, стены и имущество. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении. 

На пожаре в Городке спасатели обнаружили тело мужчины
Фото: Витебское ОУМЧС 

На прошлой неделе в Могилёвском районе случился пожар во время сжигания мусора.

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Новости Беларуси. 21 марта около пяти вечера произошёл пожар в доме по улице Вокзальной в городе Городке.  По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели...
 
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