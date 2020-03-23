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На пожаре в Городке спасатели обнаружили тело мужчины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 марта около пяти вечера произошёл пожар в доме по улице Вокзальной в городе Городке.
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Пожар потушен. Пламенем повреждены перекрытие, стены и имущество. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.
На прошлой неделе в Могилёвском районе случился пожар во время сжигания мусора.
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Новости Беларуси. 21 марта около пяти вечера произошёл пожар в доме по улице Вокзальной в городе Городке. По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели...
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