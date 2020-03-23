На пожаре в Городке спасатели обнаружили тело мужчины

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 марта около пяти вечера произошёл пожар в доме по улице Вокзальной в городе Городке.

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели наблюдали сильное задымление внутри здания. В ходе разведки и ликвидации пожара на полу возле печи было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.



Фото: Витебское ОУМЧС

Пожар потушен. Пламенем повреждены перекрытие, стены и имущество. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.



Фото: Витебское ОУМЧС

На прошлой неделе в Могилёвском районе случился пожар во время сжигания мусора.