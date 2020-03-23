Театр идет в онлайн. Какие гродненские постановки можно увидеть не выходя из дома

Новое и актуальное: театры мира предлагают зрителям спектакли в режиме онлайн. Одной из первых это сделала Венская опера, решив в условиях карантина все же не оставлять зрителя без искусства. Метрополитен-опера, украинский театр имени Франко, Баварская опера… Театр на Таганке продает билеты на показы онлайн и даже премьеру делает в режиме реального времени. С той лишь разницей, что в 19.00 зрители соберутся не в зале, а перед экранами.
А что в Гродно? Областной
Спектакли в привычном формате тоже идут. Совсем скоро, 28 и 29 марта, можно посмотреть премьеру для детей «Тот самый слоненок».