Театр идет в онлайн. Какие гродненские постановки можно увидеть не выходя из дома

Источник материала: Ивьевский край

Новое и актуальное: театры мира предлагают зрителям спектакли в режиме онлайн. Одной из первых это сделала Венская опера, решив в условиях карантина все же не оставлять зрителя без искусства. Метрополитен-опера, украинский театр имени Франко, Баварская опера… Театр на Таганке продает билеты на показы онлайн и даже премьеру делает в режиме реального времени. С той лишь разницей, что в 19.00 зрители соберутся не в зале, а перед экранами.

А что в Гродно? Областной театр кукол тоже предлагает посмотреть спектакли, не посещая зал: до 27 марта включительно на ютуб-канале открыты к просмотру записи постановок «Трагедия о Макбете» и «Визит старой дамы». Эту акцию приурочили еще и к двум профессиональным театральным праздникам, даже по времени она «вписалась» между 21 и 27 марта. Напомним, 21 марта театр кукол отметил Международный день кукольника, а 27-го отмечается Всемирный день тетра.

Спектакли в привычном формате тоже идут. Совсем скоро, 28 и 29 марта, можно посмотреть премьеру для детей «Тот самый слоненок».