ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

О важных вопросах безопасности

23.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

Ежедневно перед работниками МЧС всевозможные организации, предприятия и просто небольшие коллективы отворяют двери для дружеских бесед.

Главный спасатель района, начальник Дзержинского РОЧС Максим Валерьевич Баско, поговорил о безопасности на шиномонтаже, складских помещениях и в цеху сбора мебели. В профилактической беседе Максим Валерьевич ознакомил присутствующих с оперативной обстановкой, сложившейся на территории Республики.

Вопросы соблюдения правил пожарной безопасности на рабочих местах, а также в быту были рассмотрены подробно и досконально.

Не упустили из вида вопрос и о складывающейся пожароопасной обстановке, и какие требования сегодня МЧС выдвигает к сжиганию мусора, напомнил и об установке в своих домовладениях автономных пожарных извещателей.

Без внимания не остались и вопросы детской шалости с огнем. Максим Валерьевич рассказал о главных причинах детской гибели и привёл печальные жизненные примеры.

В завершении встречи, присутствующие смогли задать интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы.






 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежедневно перед работниками МЧС всевозможные организации, предприятия и просто небольшие коллективы отворяют двери для дружеских бесед. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Базовая арендная величина в Беларуси увеличится на рубль с 1 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика