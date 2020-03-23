О важных вопросах безопасности

Источник материала: Новости Дзержинска

Ежедневно перед работниками МЧС всевозможные организации, предприятия и просто небольшие коллективы отворяют двери для дружеских бесед.

Главный спасатель района, начальник Дзержинского РОЧС Максим Валерьевич Баско, поговорил о безопасности на шиномонтаже, складских помещениях и в цеху сбора мебели. В профилактической беседе Максим Валерьевич ознакомил присутствующих с оперативной обстановкой, сложившейся на территории Республики.

Вопросы соблюдения правил пожарной безопасности на рабочих местах, а также в быту были рассмотрены подробно и досконально.

Не упустили из вида вопрос и о складывающейся пожароопасной обстановке, и какие требования сегодня МЧС выдвигает к сжиганию мусора, напомнил и об установке в своих домовладениях автономных пожарных извещателей.

Без внимания не остались и вопросы детской шалости с огнем. Максим Валерьевич рассказал о главных причинах детской гибели и привёл печальные жизненные примеры.

В завершении встречи, присутствующие смогли задать интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы.



















