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Костевич объяснила алгоритм защиты от мошенников при бесплатной доставке товаров пожилым

23.03.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Помощь одиноким пожилым и инвалидам в Беларуси через сеть территориальных центров соцобслуживания населения организована таким образом, чтобы не допустить мошенничества. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Костевич объяснила алгоритм защиты от мошенников при бесплатной доставке товаров пожилым

В условиях борьбы с распространением COVID-19 в Беларуси применяются меры дополнительной защиты от вирусных заболеваний пожилых людей и инвалидов. Социальная служба помогает при наличии заявок с доставкой им домой продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов. В частности, этим занимаются территориальные центры социального обслуживания населения, которых в стране 146 (они распложены в каждом районе). Услуга доставки бесплатная. В каждом ТЦСОНе определен отдельный телефонный номер для сбора информации от пожилых граждан и инвалидов о необходимости такой помощи. Номера телефонов размещены на сайтах министерства, комитетов по труду, занятости и социальной защите, территориальных центров.

"Чтобы обезопасить пожилых от возможных действий мошенников, доставка продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов организована по специальному алгоритму, - отметила Ирина Костевич. - Поступает на телефон звонок от гражданина. Мы сразу говорим, когда, в какое время придет соцработник или волонтер, его фамилию, имя и отчество. И обязательно у него при себе есть документ, который удостоверяет личность".

Сегодня в стране около 830 тыс. одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов. Из них почти 160 тыс. - те, у кого нет близких. Масштабы необходимой помощи серьезные, поэтому привлекаются волонтеры и представители общественных организаций. Например, активно подключились Белорусское общество Красного Креста и Белорусский республиканский союз молодежи. "Главное, чтобы была одна точка входа заявок", - подчеркнула Ирина Костевич. Она отметила, что пока активность невысокая, хотя были звонки и в субботу, и в воскресенье. Больше всего - от городских жителей. Постепенно, полагают в Минтруда, с распространением информации об услуге число заявок будет увеличиваться.

Усиливаются требования к состоянию здоровья социальных работников и добровольных помощников. Они два раза в день измеряют температуру тела: до начала и по завершении рабочего дня. Данные фиксируются и отслеживаются по журналам учета состояния здоровья. Социальные работники обеспечены медицинскими масками, перчатками, растворами для дезинфекции рук.

 
 
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  Помощь одиноким пожилым и инвалидам в Беларуси через сеть территориальных центров соцобслуживания населения организована таким образом, чтобы не допустить...
 
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