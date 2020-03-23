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Минздрав призывает белорусов пока не выезжать на отдых
23.03.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Минздрав призывает белорусов пока не выезжать на
Из всех случаев COVID-19, выявленных в Беларуси, 41 - завезенный. Причем только в одном случае речь коснулась иностранца, Все остальные - граждане Беларуси.
ВОЗ отмечает высокий уровень обеспеченности Беларуси оборудованием для вспомогательной вентиляции легких, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.
По данным ВОЗ, показатель Беларуси в этом плане составляет 38 аппаратов на 100 тыс. населения. В то же время в США - это 18 на 100 тыс., Италии - 8,3 на 100 тыс. "Это цифры, которые позволяют оценить ресурсы и рассчитывать различные варианты оказания медпомощи", - сказала Елена Богдан.
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Минздрав призывает белорусов пока не выезжать на отдых, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА. ...
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