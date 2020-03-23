Источник материала: Виртуальный Брест

Минздрав призывает белорусов пока не выезжать на отдых , заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.





Из всех случаев COVID-19, выявленных в Беларуси, 41 - завезенный. Причем только в одном случае речь коснулась иностранца, Все остальные - граждане Беларуси.

ВОЗ отмечает высокий уровень обеспеченности Беларуси оборудованием для вспомогательной вентиляции легких, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным ВОЗ, показатель Беларуси в этом плане составляет 38 аппаратов на 100 тыс. населения. В то же время в США - это 18 на 100 тыс., Италии - 8,3 на 100 тыс. "Это цифры, которые позволяют оценить ресурсы и рассчитывать различные варианты оказания медпомощи", - сказала Елена Богдан.