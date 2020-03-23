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Минздрав призывает белорусов пока не выезжать на отдых

23.03.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Минздрав призывает белорусов пока не выезжать на отдых, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Минздрав призывает белорусов пока не выезжать на отдых

Из всех случаев COVID-19, выявленных в Беларуси, 41 - завезенный. Причем только в одном случае речь коснулась иностранца, Все остальные - граждане Беларуси.

ВОЗ отмечает высокий уровень обеспеченности Беларуси оборудованием для вспомогательной вентиляции легких, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным ВОЗ, показатель Беларуси в этом плане составляет 38 аппаратов на 100 тыс. населения. В то же время в США - это 18 на 100 тыс., Италии - 8,3 на 100 тыс. "Это цифры, которые позволяют оценить ресурсы и рассчитывать различные варианты оказания медпомощи", - сказала Елена Богдан.

 
 
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  Минздрав призывает белорусов пока не выезжать на отдых, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА. ...
 
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