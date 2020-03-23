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Грузовики до 3,5 тонны и без тахографа смогут въехать в Польшу только после 14-дневного карантина
Источник материала: Tut.by
Водители малотоннажного транспорта на белорусских номерах смогут въехать в Польшу только при условии нахождения в карантине на 14 дней. Об этом
Речь идет о водителях грузовых транспортных средствах, которые зарегистрированы за пределами Европейского союза, грузоподъемность которых не превышает 3,5 тонны и на борту которых отсутствуют тахографы (приборы, позволяющие контролировать режим труда и отдыха).
— Водителям таких транспортных средств разрешается въезд на территорию Польши с последующим их нахождением в карантине на 14 дней. В случае отказа осуществляется возврат автомобилей на сопредельную территорию, — обращают внимание в ГТК.
Только за одну ночную смену с 22 на 23 марта из сопредельных польских пунктов пропуска «Кузница» («Брузги») и «Бобровники» («Берестовица») на территорию Беларуси вернулось 10 таких транспортных средств.
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Только за одну ночь из сопредельных польских пунктов пропуска «Кузница» («Брузги») и «Бобровники» («Берестовица») на территорию Республики Беларусь вернулось 10...
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