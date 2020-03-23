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В Гродно Peugeot сбил 9-летнюю девочку. Ребенок с тяжелыми травмами в больнице

23.03.2020 14:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автомобиль тяжело травмировал 9-летнего ребенка в Гродно. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Авария произошла днем 22 марта. По данным следствия, 49-летний водитель Peugeot ехал по проспекту Клецкова и сбил 9-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть дороги из-за припаркованных машин вне пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок получил тяжкие телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

 
Теги: Гродно
 
 
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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение...
 
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