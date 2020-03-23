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В Гродно Peugeot сбил 9-летнюю девочку. Ребенок с тяжелыми травмами в больнице
Источник материала: Tut.by
Автомобиль тяжело травмировал 9-летнего ребенка в Гродно. Об этом
Авария произошла днем 22 марта. По данным следствия, 49-летний водитель Peugeot ехал по проспекту Клецкова и сбил 9-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть дороги из-за припаркованных машин вне пешеходного перехода.
В результате ДТП ребенок получил тяжкие телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).
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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение...
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