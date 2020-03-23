Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси заключительный этап олимпиад для школьников по учебным предметам переносится на более поздний срок. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве образования.

Обычно заключительный этап олимпиад для школьников по учебным предметам проходит на весенних каникулах.

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