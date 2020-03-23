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BMW X5 перевернулся возле слуцкой стоматологии. Подробности

23.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

BMW X5 перевернулся возле слуцкой стоматологии. Подробности

Днём 23 марта произошло ДТП рядом с домом №213 по улице Ленина в Слуцке.

Как рассказал водитель Suzuki, он двигался со стороны Молодёжного центра, остановился для поворота налево и пропускал встречную машину. В этот момент его слева попытался объехать попутный BMW, который задел Suzuki по касательной, ударился колесом о бордюр и перевернулся.

Обошлось без пострадавших. Обстоятельства аварии выясняются.

На месте работают служба эвакуации и ГАИ, движение затруднено.

BMW X5 перевернулся возле слуцкой стоматологии. Подробности

BMW X5 перевернулся возле слуцкой стоматологии. Подробности

BMW X5 перевернулся возле слуцкой стоматологии. Подробности

Slutsk-Gorod.by

 
 
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Как рассказал водитель Suzuki, он двигался со стороны Молодёжного центра, остановился для поворота налево и пропускал встречную машину.
 
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