BMW X5 перевернулся возле слуцкой стоматологии. Подробности

Источник материала: Слуцк Город





Днём 23 марта произошло ДТП рядом с домом №213 по улице Ленина в Слуцке.

Как рассказал водитель Suzuki, он двигался со стороны Молодёжного центра, остановился для поворота налево и пропускал встречную машину. В этот момент его слева попытался объехать попутный BMW, который задел Suzuki по касательной, ударился колесом о бордюр и перевернулся.

Обошлось без пострадавших. Обстоятельства аварии выясняются.

На месте работают служба эвакуации и ГАИ, движение затруднено.













Slutsk-Gorod.by