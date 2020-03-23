Статьей 1 действующего Закона Республики Беларусь от 2 мая 2013 г. № 20-З «О семеноводстве» (далее – Закон) определено, что: «сельскохозяйственные растения – зерновые, зернобобовые, кормовые, крупяные, технические, цветочные, овощные, плодовые, ягодные растения, картофель и другие растения, используемые в сельском хозяйстве».

В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» (ОКРБ 005-2011), подкласс 01300 «Производство продукции питомников» включает в себя:

– производство растительных посадочных материалов, включая черенки, побеги и рассаду для непосредственной высадки в грунт или для создания подвоя;

– выращивание растений для высаживания в закрытом или открытом грунте;

– выращивание растений для декоративных целей, включая выращивание дерна для пересадки;

– выращивание многолетних растений для получения луковиц, клубней и корней, отростков и побегов;

– выращивание грибниц;

– деятельность питомников древесных и кустарниковых растений, кроме лесопитомников.

Указанная деятельность относится к отрасли сельского хозяйства. В этой связи все растения, включая декоративные, используемые для наружного или внутреннего озеленения и благоустройства, выращиваемые в полях и питомниках в открытом грунте, а также во временных укрытиях, парниках, теплицах, оранжереях и т.п., относятся к сельскохозяйственным. Поэтому при осуществлении деятельности, связанной с производством, хранением, реализацией или использованием (для посева, посадки, прививки и т.п.) семян таких растений (включая их черенки, саженцы (рассаду), корневища, луковицы, клубни и т.п.), необходимо неукоснительно соблюдать требования действующих нормативных правовых актов в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

Во исполнение статьи 16 Закона при осуществлении семеноводства сельскохозяйственных растений, включая декоративные, качество семян должно подтверждаться удостоверением о качестве семян, выдаваемое в порядке согласно пункту 7.23 Единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156. При реализации семян, произведенных или ранее ввезенных в Республику Беларусь, они должны сопровождаться свидетельством о качестве семян, оформленном на основании документов, подтверждающих сортовые и посевные качества.

Для получения вышеуказанных документов субъекты семеноводства, осуществляющие деятельность по производству, реализации или использованию семян, должны обращаться в государственное учреждение «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» (далее – Инспекция) или его территориальные организации в данном случае государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений по Смолевичскому району по адресу г. Смолевичи, ул.Трудовая, 20, кон.тел..801776 27-2-57