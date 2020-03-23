Источник материала: Новости Волковыска

Ты в команде уже давно, два с половиной года. Чувствуется какой-то статус?

Не могу сказать, что ощущаю себя дедушкой, но понимаю, что один из старожилов команды. Дольше всех в клубе Макс Витус, мы с Артёмом Милевским сразу за ним. Так что определённый статус есть.

Как отреагировал, когда узнал, что тебя выбрали капитаном?

Я благодарен ребятам за то, что доверили мне капитанскую повязку. Подводить их нельзя, и обязательно нужно прислушиваться к просьбам и пожеланиям партнёров по команде.

С кем из товарищей по команде общаешься больше всего?

Это, наверное, все знают – конечно, Сергей Кисляк. Ни для кого наша дружба не секрет.

Как оцениваешь готовность команды к сезону?

Думаю, мы в хорошем состоянии. Провели уже три официальных матча, набрали кондиции, улучшилось игровое взаимопонимание. Надеюсь, из-за эпидемии матчи отменяться не будут и мы покажем качественный футбол.

Какие эмоции вызвала победа в Суперкубке Беларуси?

Особенный момент. Я впервые поднимал Кубок над головой как капитан команды, это очень приятное чувство. Да и к болельщикам здорово подходить с трофеем в руках.

В двух первых матчах сезона динамовцы заработали три красные карточки. Твоя версия произошедшего?

Думаю, тот арбитр (Виталий Севостьяник – ред.) меня немного недолюбливает. Каждый матч при нём заканчиваю минимум с жёлтой карточкой. Ну а в остальном комментировать нечего, главное, что мы выполнили поставленные задачи.

Ты поставил перед собой какие-то личные цели на сезон?

Аппетит приходит во время еды, поэтому личные цели буду корректировать по ходу сезона.

Сборы в этом году чем-то отличались от прошлогодних? Если да, то чем?

В этом году сборов было только два, ведь нам нужно было играть в Суперкубке и Кубке Беларуси. Соответственно было меньше времени на подготовку и больше интенсивность. Пожалуй, меньше было беговой работы, чем при предыдущем тренерском штабе. Больше работали с мячом.

Чем отличается работа Сергея Ковальчука от работы Марцела Лички?

У каждого тренера свои методы, требования и видение футбола. Поэтому отличия всегда есть. Я за свою карьеру работал со многими специалистами, и каждый привносил в тренировочный процесс что-то новое.

В этом сезоне все конкуренты «Динамо-Брест» будут особенно настраиваться на матч против чемпиона страны. Как к этому относишься?

Да, действительно. Я уже вижу, с каким настроем выходила против нас та же «Ислочь». Но это даже по-своему приятно. Когда соперник играет с такой отдачей, футбол не может получиться неинтересным.

Повторить своё достижение сложнее, чем впервые взять золотые медали чемпионата?

Конечно, будет сложнее. Опять-таки, против нас соперники будут костьми ложиться, лишь бы зацепить очки. И эту проблему предстоит решать на протяжении всего сезона.

Какая команда является главным конкурентом в борьбе за чемпионство в этом сезоне?

Не удивлю, если назову список соперников. Как всегда, это «Шахтёр», БАТЭ и «Динамо-Минск». Неплохо укомплектовалось «Торпедо-БЕЛАЗ». За высокие места будет бороться и «Ислочь».

Что скажешь о предстоящем выступлении в еврокубках?

Честно говоря, просто хочется, чтобы соревнования не были отменены. Из-за всей этой шумихи вокруг нового вируса переносят игры европейских чемпионатов, ставят на паузу Лигу Чемпионов. До лета и наших еврокубков ещё очень далеко.

О чём мечтает Олег Веретило?

Нет какой-то конкретной идеи. Просто хочется, чтобы жизнь оберегала от разных неприятностей, а все близкие были здоровы и счастливы.