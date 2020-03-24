У Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился ребенок

Источник материала: ОНТ

У 74-летнего Евгения Петросяна и 31-летней Татьяны Брухуновой родился ребенок. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на «СтарХит».

Пополнение в семье известного юмориста появилось около недели назад. Пара не планировала афишировать новость, но данные о рождении ребенка просочились в СМИ. Петросян не стал подтверждать информацию, но и не опроверг ее. Евгений Ваганович подчеркнул, что не хочет, чтобы подобная тема становилась достоянием общественности.

Фанаты, следившие за Брухуновой в соцсетях, отметили, что у Татьяны в последние месяцы не было изменений внешности. Так пользователи Сети предположили, что Петросян и Брухунова могли прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

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