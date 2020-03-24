ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

У Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился ребенок

24.03.2020 06:14 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

У Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился ребенок

У 74-летнего Евгения Петросяна и 31-летней Татьяны Брухуновой родился ребенок. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на «СтарХит».

Пополнение в семье известного юмориста появилось около недели назад. Пара не планировала афишировать новость, но данные о рождении ребенка просочились в СМИ. Петросян не стал подтверждать информацию, но и не опроверг ее. Евгений Ваганович подчеркнул, что не хочет, чтобы подобная тема становилась достоянием общественности.

Фанаты, следившие за Брухуновой в соцсетях, отметили, что у Татьяны в последние месяцы не было изменений внешности. Так пользователи Сети предположили, что Петросян и Брухунова могли прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У 74-летнего Евгения Петросяна и 31-летней Татьяны Брухуновой родился ребенок. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на «СтарХит». Пополнение в семье известного юмориста...
 
Новости дня
Новости разные
 
Благодаря МИД домой вернулись почти 3,5 тысячи белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика