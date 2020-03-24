Стало известно, когда в Минске начнут отключать горячую воду

Источник материала: ОНТ

Минске начнут отключать горячую воду" class="one-news__figure-img">

Первый этап плановых отключений горячей воды в Минске начнется 11 мая, подробный график пока еще находится в разработке. Об этом сообщили в Минскэнерго.

Там отметили, что расписание отключений жителям столицы представят за месяц до начала работ.

Если испытания тепловых сетей пройдут успешно, то сроки отключения горячей воды сократят.

В «Минскэнерго» уточнили, что составление подробного графика – это трудоемкий процесс, который займет около трех-четырех месяцев.

Фото: pixabay

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