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Стало известно, когда в Минске начнут отключать горячую воду

24.03.2020 10:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, когда в Минске начнут отключать горячую водуМинске начнут отключать горячую воду" class="one-news__figure-img">

Первый этап плановых отключений горячей воды в Минске начнется 11 мая, подробный график пока еще находится в разработке. Об этом сообщили в Минскэнерго.

Там отметили, что расписание отключений жителям столицы представят за месяц до начала работ.

Если испытания тепловых сетей пройдут успешно, то сроки отключения горячей воды сократят.

В «Минскэнерго» уточнили, что составление подробного графика – это трудоемкий процесс, который займет около трех-четырех месяцев.

Фото: pixabay

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Теги: Минск
 
 
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Первый этап плановых отключений горячей воды в Минске начнется 11 мая, подробный график пока еще находится в разработке. Об этом сообщили в Минскэнерго. Там...
 
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