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Драже ненадлежащего качества изъяли из продажи в Бобруйске

24.03.2020 10:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Арахис в молочном шоколаде и сахарной оболочке марки Rikki изъяли из торговой сети в Бобруйске. Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Об этом сообщили в областной инспекции Госстандарта, пишет БЕЛТА.

По итогам проведенных в аккредитованной лаборатории исследований в составе пищевого продукта были обнаружено несколько видов синтетических красителей, не указанных в маркировке, - понсо 4R Е124 (31,6 мг/кг), тартразин Е102 (32,9 мг/кг), "солнечный закат" Е110 (24,4 мг/кг). Обнаруженные красители могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Как отметили в инспекции, в маркировке продукта обязательно должна быть предупреждающая надпись.

По результатам проверки реализация драже запрещена, импортерам выдано предписание об изъятии его из обращения. Государственный комитет по стандартизации запретил к ввозу и обращению на территории Беларуси этой продукции и прекратил действие декларации о соответствии.

 
 
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Арахис в молочном шоколаде и сахарной оболочке марки Rikki изъяли из торговой сети в Бобруйске. Продукция не соответствует требованиям технических регламентов...
 
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