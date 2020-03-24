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В Загребе за сутки произошли 57 землетрясений

24.03.2020 11:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Загребе за сутки произошли 57 землетрясений

Серия из 57 землетрясений средней и небольшой магнитуды произошла в Загребе за минувшие сутки. Так называемые афтершоки после сильного землетрясения фиксировались в нескольких километрах к северу от хорватской столицы. 

Страна еще приходит в себя после воскресной тряски. Около 200 военнослужащих продолжают расчищать улицы от завалов, еще около 300 – в полной готовности. В Загребе были проблемы с электроэнергией и сбои в интернете. Многие жители столицы, в том числе из-за афтершоков, покинули дома. Для тех, кто еще не может вернуться в пострадавшие от землетрясения здания, установлены пункты питания. Горожан переселили в студенческие общежития.

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Серия из 57 землетрясений средней и небольшой магнитуды произошла в Загребе за минувшие сутки. Так называемые афтершоки после сильного землетрясения...
 
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