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«Вы повысите упругость своего лотоса». Как «школы женского развития» зазывают к себе клиенток

24.03.2020 12:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мне думалось, что курсы «прокачки женственности» и раскрытия внутренней боги — это уже архаизм. Вымерли как алхимия. Но на днях мне позвонили…

— Евгения, здравствуйте! Школа женского развития рада сообщить, что у нас стартует набор на новые курсы, которые из-за карантина будут проходить онлайн.

Я сначала не поняла, зачем мне предлагают развивать какую-то женщину, если я себя из обезьяны в человека не до конца превратила, но звонкая дама в телефоне пояснила:

— Мы работаем над раскрытием женского потенциала с помощью психологических практик и энергетических упражнений. Курс мы подбираем индивидуально, в зависимости от ваших целей. Было бы вам интересно ознакомиться с вариантами курсов и выбрать подходящий?

А я на карантине. На диване. В выходной. Я заинтересована в том, чтобы не вставая, пальцами ног, поднять упавшее печенье, а не прокачивать какую-то там богиню. Афродита, сорян, но каждый сам за себя, занимайся.


— Вы знаете, — говорю, — я немного не понимаю, что происходит в вашей школе и зачем мне это нужно.

— Вы чтоооо, — возмущенно охнул динамик. По звуку даже показалось, что женщина от удивления хлопнула себя ладошкой по чему-то голому. Мне хочется думать, что это была не ее щека или грудь, а сфинкс или лысина мужа — так забавнее. — Наша школа — это образовательный проект, который учит женщин открывать свою природную силу, становиться женственными, наполнять себя и своего мужчину. Например, в курсе «Женщина легенда» вы измените линейное мышление на квантовое, повысите упругость своего лотоса…

— Простите, что? — перебила девушку я. — Упругость лотоса?

— Именно!

— А батоны черствые размягчим?

— Не поняла.

— Говорю, свежесть дынек гарантируете?

— Нет-нет! — взвизгнула девушка. — Вы меня не так поняли, вы что! В этом курсе нет ничего про кулинарию! Мы работаем исключительно над возвращением к сакральной женской сути, а не делаем из девушек домохозяек, прости, Господи. Мы же не эти… Шарлатаны всякие, которые вместо возвращения клиенток к источнику силы учат девушек правильно супы варить. Пф.

И она так искренне прыснула и захохотала, что мне даже стало неловко, что я такую серьезную мастерскую по выворачиванию внутренних богинь во внешних приравняла к кулинарному мастер-классу. Ну, в конце концов, где они и где морковка, подумала бы, Женя.

— Ладно-ладно. Вы учите женственности. Но зачем? В смысле, какой толк-то? Что на выходе получается?

— Результаты потрясающие! Во время онлайн-сессий с каждой клиенткой индивидуально работает наш главный биоэнерготерапевт…

— Кто?

— Биоэнерготерапевт.

— Какой-то врач с теплоэлектростанции?

— Наоборот! Эксперт альтернативной медицины, который с помощью исследования вашего биополя, экстрасенсорики и психологии, раскроет вашу природную красоту, вы познакомитесь со своим внутренним Я, станете притягательной для мужчин и обретете личное интуитивное знание!

Мои уши наполнялись кровью. Нога до печеньки все не дотягивалась.

— Вы знаете, — сказала я, — это звучит настолько круто, что мне кажется, ваши услуги мне не по карману. Экономический кризис, сами понимаете, я на время поджала свой лотос.

— Не беспокойтесь! Специально для вас у нас есть суперпредложение! Рассрочка! Вы бронируете курс, оплачиваете 30%, а остальную сумму оплачиваете в течение двух месяцев курса.

— И какая цена?

— Пустяковая. 450 долларов.

Прежде такие деньги за раскрытие в себе чего-то я платила только хирургу.

— Женственность, конечно, подскочила. Из-за проседания нефти, да? Они как-то коррелируют? А есть что-то подешевле, желательно в местной валюте. Интересует адекватность, курсы профессионального свиста и что-то про гибкость ног. И рук можно. У меня тут печенье, понимаете. На полу.

Девушка назвала меня идиоткой и повесила трубку. Ну разве же это профессионал? Настоящий продажник впарит курс по раскрытию богинь даже атеисткам и уставшим мужчинам. Дилетантство.

А я и так богиня. Под стопой хрустнуло.

 
 
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Даже в карантине вас могут найти, чтобы попробовать продать вам знания о сакральной женственности. Правда, вам вряд ли повезет, если вы дозвонились до нашей...
 
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