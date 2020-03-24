ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В России на свадьбе зарезали жениха

24.03.2020 14:38 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В России на свадьбе зарезали жениха

В российском городе Нижневартовске из-за конфликта на свадьбе погиб жених, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Свадьбу отмечали в местном кафе «Летучий голландец» 21 марта. Один из гостей в состоянии алкогольного опьянения начал бить посуду. Жених попытался его успокоить, но у него не получилось. Мужчина схватил нож и нанес удары молодожену.

Следственный комитет России сообщил, что мужчину арестовали. Его обвиняют в умышленном убийстве.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В российском городе Нижневартовске из-за конфликта на свадьбе погиб жених, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах. Свадьбу отмечали в местном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Закрывайте окна крепче: в ночь на 25 марта в Беларуси ожидается до -13°С
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика