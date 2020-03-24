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В России на свадьбе зарезали жениха
Источник материала: ОНТ
В российском городе Нижневартовске из-за конфликта на свадьбе погиб жених, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
Свадьбу отмечали в местном кафе «Летучий голландец» 21 марта. Один из гостей в состоянии алкогольного опьянения начал бить посуду. Жених попытался его успокоить, но у него не получилось. Мужчина схватил нож и нанес удары молодожену.
Следственный комитет России сообщил, что мужчину арестовали. Его обвиняют в умышленном убийстве.
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В российском городе Нижневартовске из-за конфликта на свадьбе погиб жених, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах. Свадьбу отмечали в местном...
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