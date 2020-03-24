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Вес женщины зависит от этапов отношений с мужчиной

24.03.2020 15:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вес женщины зависит от этапов отношений с мужчиной

Вес девушки может меняться в зависимости от того, на какой стадии находятся отношения с любимым мужчиной. Эту взаимосвязь установили британские учёные. Они доказали, что вес меняется из-за эмоционального фона, который испытывают женщины во время различных стадий отношений.

Исследователи провели эксперимент. В нём участвовали 3000 британок. Как выяснилось, в самом начале романтических отношений все женщины сбросили по несколько килограммов. Причиной этого стали переживания и эмоциональный всплеск, который характерен для начала отношений.

Вторая стадия приносит за собой стабильность. В итоге потерянные килограммы  возвращаются.

Для третьей стадии - подготовки к свадьбе, также характерно эмоциональное напряжение. Именно поэтому женщины начинают снова худеть. К слову, перед свадьбой невеста может сбросить до 5 килограммов. 

Дальнейшие этапы отношений уже по-разному оказывают влияние на вес женщины.

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Вес девушки может меняться в зависимости от того, на какой стадии находятся отношения с любимым мужчиной. Эту взаимосвязь установили британские учёные. Они...
 
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