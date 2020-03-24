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В Беларуси уничтожили 100-летнюю конюшню, потому что «она уже отслужила свой срок»

24.03.2020 17:28 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Под Миорами сохранилась усадьба Каменполье, принадлежавшая Святополк-Мирским, – с помещичьим домом, остатками парка и конюшней. Последняя – из красного кирпича, с готическими башнями, ее построили в 1907 году. До нашего времени дошел только впечатляющий фасад. Но оказалось, что и его уже снесли – сельхозорганизация, которой принадлежала постройка, таким образом провела «благоустройство», пишет «Наша Нива».

Миорский краевед Витольд Ермаленок рассказывает, что фасад конюшни уничтожили в конце прошлого года. Его взорвали. Со слов Витольда, объект входил в туристические маршруты. Попытки его восстановить предпринимались и в 90-е, и в нулевые, но до дела так и не дошло.

Ермаленок возмутился, что ликвидация конюшни прошла в тайне – беларусы ни о чем не подозревали и даже не смогли запустить сбор средств на реставрацию. 

Помещичий дом в Каменполье в советское время стал правлением колхоза и изменился до неузнаваемости, но входит в Государственный список историко-культурных ценностей. Аутентичную конюшню же памятником не признали, поэтому и думать о ней не собирались. Последние годы она находилась в аварийном состоянии: там остались только фундамент и фасад, стена сильно накренилась.

Усадьба последние лет пятнадцать находится на балансе райагросервиса. Они засевали эту территорию, пасли там скот. Конюшней не занимались. В прошлом году из прокуратуры им пришло предписание – навести порядок. В самом райагросервисе, ответственном за территорию, большой беды не видят. «Конюшня отслужила свой срок. Это уже списанный, потенциально опасный объект», – ответил «Нашей Ниве» директор сельхозорганизации Иван Сушко.

Арт на обложке: Johan Barrios.

 
 
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Под Миорами сохранилась усадьба Каменполье, принадлежавшая Святополк-Мирским, – с помещичьим домом, остатками парка и конюшней. Последняя – из красного кирпича,...
 
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