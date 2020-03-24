Хоккеисты «Юности» готовятся к финалу Кубка Президента

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минской «Юности» уже готовятся к финалу Кубка Президента.

Сейчас команда Александра Макрицкого, который возглавил клуб по ходу сезона, тренируется на льду «Чижовка-Арены». Отметим, что нападающий «Юности» Иван Дроздов, вызванный из минского «Динамо», лидирует в гонке бомбардиров плей-офф. В девяти матчах форвард забросил три шайбы и отдал десять голевых передач.

Напомним, минская «Юность» – самый успешный клуб в истории чемпионатов страны. Хоккеисты столичной команды завоёвывали золотые медали турнира восемь раз.

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