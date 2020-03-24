«Паўлінка» онлайн. Купаловский театр впервые покажет спектакль всему миру

Источник материала: ОНТ

Национальный академический театр имени Янки Купалы проведет трансляцию спектакля «Паўлінка» в прямом эфире на весь мир, сообщается на сайте театра.

27 марта, в Международный день театра, в 19:00 пройдет трансляция спектакля в прямом эфире. Таким образом, постановку смогут увидеть как жители Беларуси, так и все, кто интересуется белорусской культурой, за рубежом. Прямой эфир будет доступен с любого устройства и в сети любого оператора Беларуси и других стран мира без авторизации.

Все, что происходит на сцене, можно будет увидеть с разных ракурсов, и максимально погрузиться в атмосферу театрального зала благодаря многокамерной художественной съемке в высоком качестве. Отмечается, что будут доступны субтитры на русском языке.

Напомним, спектакль «Паўлінка» – визитная карточка Купаловского театра и неотъемлемая часть репертуара почти 80 лет. В 2019 году «Паўлінка» признана нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси.

Фото: kupalauski.by

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