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Папа не сдержал слово. Старший брат отвёл сестру на танцы отцов и дочерей
Источник материала: СТВ
Отец пообещал дочери сходить вместе с ней на танцы, но не сдержал слово. Чтобы девочка не грустила, ей на выручку пришёл брат.
Как
По словам Хамертер, ребёнок был весь в слезах. Трелизия не знала, как выбраться из этой ситуации, когда её сын подошёл к сестре и сказал, что так не годится. Мальчик заявил, что его сестра заслуживает того, чтобы мужчина сдержал своё слово и помог ей почувствовать себя особенной.
Теперь в слезах была уже мама детей. Хамертер гордо сказала, что растит прекрасного юношу, который однажды станет замечательным мужем.
Месяцем ранее мы рассказывали об отце, который захотел сделать незабываемый подарок своему сыну на день рождения.
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Отец пообещал дочери сходить вместе с ней на танцы, но не сдержал слово. Чтобы девочка не грустила, ей на выручку пришёл брат. Как рассказала на своей странице в...
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