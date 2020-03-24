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Папа не сдержал слово. Старший брат отвёл сестру на танцы отцов и дочерей

24.03.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Отец пообещал дочери сходить вместе с ней на танцы, но не сдержал слово. Чтобы девочка не грустила, ей на выручку пришёл брат. 

Как рассказала на своей странице в Facebook Трелизия Хамертер, отец её дочери уже второй год подряд не пришёл на встречу. Девочка очень ждала возможности пойти на танцы, куда ходят только дочери с папами. 

Папа не сдержал слово. Старший брат отвёл сестру на танцы отцов и дочерей
Фото: facebook.com/trelysia.s.hamerter 

По словам Хамертер, ребёнок был весь в слезах. Трелизия не знала, как выбраться из этой ситуации, когда её сын подошёл к сестре и сказал, что так не годится. Мальчик заявил, что его сестра заслуживает того, чтобы мужчина сдержал своё слово и помог ей почувствовать себя особенной. 

Папа не сдержал слово. Старший брат отвёл сестру на танцы отцов и дочерей
Фото: facebook.com/trelysia.s.hamerter 

Теперь в слезах была уже мама детей. Хамертер гордо сказала, что растит прекрасного юношу, который однажды станет замечательным мужем. 

Месяцем ранее мы рассказывали об отце, который захотел сделать незабываемый подарок своему сыну на день рождения.

Мужчина исполнил самое заветное желание ребёнка – подробности здесь

Люди в материале: Trelysia Hamerter, Трелизия Хамертер

 
 
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Отец пообещал дочери сходить вместе с ней на танцы, но не сдержал слово. Чтобы девочка не грустила, ей на выручку пришёл брат.  Как рассказала на своей странице в...
 
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