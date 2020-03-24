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«Оздоравливаться в санатории надо два раза в год». Что предлагает гостям санаторий «Ружанский»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По мнению многих экспертов в туристической индустрии, сейчас самое время сделать акцент именно на внутреннем туризме, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. А вот готовы ли, например, белорусские здравницы к такому повороту, что они могут предложить?
Ирина Мартьянова, СТВ:
«В первую очередь мы ориентированы на белорусских граждан»
Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:
Проживание, 5-разовое питание и лечение стоит от 50 до 100 рублей в сутки
Ирина Мартьянова:
Владимир Карпечкин:
Ирина Мартьянова:
Владимир Карпечкин:
«Мы территориально находимся в Беловежской пуще»
Добраться к нам вообще проблем нет. Мы территориально находимся в Беловежской пуще. Беловежская пуща – это известный бренд, это легкие Европы. Наш трансфер заберет вас из любой точки Республики Беларусь. Рядом с санаторием проходит железнодорожное сообщение, то есть мы забираем с городов Ивацевичи, Слоним. Это буквально в 20 минутах езды от санатория нашим трансфером. Мы можем забрать вплоть из Минска. У нас есть и легковой транспорт (новый автопарк), и микроавтобусы, и автобусы. Можем забрать и организованную группу, и индивидуально.
«Наиболее актуальна программа по укреплению иммунитета»
Ирина Мартьянова:
Владимир Карпечкин:
Наиболее актуальна программа по укреплению иммунитета. Потому что сейчас закончилась зима. Весна – авитаминоз, организм особенно ослаблен после зимы. Целая программа в санатории разработана по укреплению иммунной системы, работают врачи соответствующего профиля. Поэтому мы сегодня просто приглашаем всех в «Ружанский» – укрепить свой иммунитет, для профилактики респираторных, вирусных заболеваний.
«Оздоравливаться в санатории надо два раза в год»
Ирина Мартьянова:
Владимир Карпечкин:
«Мы проводим гибкую ценовую стратегию»
Ирина Мартьянова:
Владимир Карпечкин:
Вот сейчас, первый квартал, начало второго – у нас самые демократичные цены. Это я могу совершенно точно сказать. В той категории, в которой находится «Ружанский», по многим оценкам мы входим в пятерку ведущих санаториев страны. А по ценовому сегменту мы где-то в десятке. Поэтому если анализировать соотношение «цена – качество», то это, бесспорно, «Ружанский».
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Новости Беларуси. По мнению многих экспертов в туристической индустрии, сейчас самое время сделать акцент именно на внутреннем туризме, сообщили в программе «24...
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