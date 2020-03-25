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Угроза цунами объявлена на Курилах, после землетрясения магнитудой 7,3

25.03.2020 08:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Угроза цунами объявлена на Курилах, после землетрясения магнитудой 7,3

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Тихом океане, в 500 км от российского Петропавловска-Камчатского. Мощные подземные толчки ощущали и жители Курильских островов, где была объявлена угроза цунами. Об этом сообщает РИА-Новости.

Согласно данным российского МЧС подход волны ожидался около 15 часов по местному времени (7 часов по Минску). Из-за угрозы цунами была проведена эвакуация –из Северо-Курильска на острове Парамушир были эвакуированы около 400 человек. Людей вывели на возвышенности.

В краевом МЧС также сообщили об отсутствии жертв и разрушений в результате землетрясения.

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Теги: Минск
 
 
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Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Тихом океане, в 500 км от российского Петропавловска-Камчатского. Мощные подземные толчки ощущали и жители Курильских...
 
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