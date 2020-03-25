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Угроза цунами объявлена на Курилах, после землетрясения магнитудой 7,3
Источник материала: ОНТ
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Тихом океане, в 500 км от российского Петропавловска-Камчатского. Мощные подземные толчки ощущали и жители Курильских островов, где была объявлена угроза цунами. Об этом
Согласно данным российского МЧС подход волны ожидался около 15 часов по местному времени (7 часов по Минску). Из-за угрозы цунами была проведена эвакуация –из Северо-Курильска на острове Парамушир были эвакуированы около 400 человек. Людей вывели на возвышенности.
В краевом МЧС также сообщили об отсутствии жертв и разрушений в результате землетрясения.
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Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Тихом океане, в 500 км от российского Петропавловска-Камчатского. Мощные подземные толчки ощущали и жители Курильских...
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