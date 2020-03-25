С наступлением весны ежегодно начинаются проблемы с выжиганием сухой травы, что зачастую приводит к пожарам. Сельчане и дачники, наводя порядок на придомовой территории, жгут мусор, сухую траву и прошлогодние листья, не задумываясь о последствиях, граждане бросают непотушенные спички и окурки в сухую траву.

К сожалению, не все задумываются о последствиях и недооценивают степень опасности палов сухой растительности, ведь выжигатель рискует не только своим имуществом и жизнью, но и создает реальную угрозу имуществу других граждан, лесным массивам.

– В Беларуси выжигание сухой растительности запрещено законом. Согласно статье 15.57 КоАП за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин. Статья 15.58 – за разжигание костров в запрещенных местах предусмотрено предупреждение или наложение штрафа до 12 базовых величин. В случае причинения ущерба в особо крупном размере наступает уголовная ответственность (ст. 270, 276 Уголовного кодекса РБ), – акцентировала внимание инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Смолевичского РОЧС Юлия Максименя.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать следующие правила:

— не бросайте горящие спички и окурки вблизи мусора, камышовых зарослей и в лесополосе;

— не поджигайте сухую траву и камыш, и не оставляйте сжигаемые кучи мусора без присмотра, в непосредственной близости от домов и хозяйственных построек;

— выезжая на природу, разжигайте только «цивилизованный» костёр;

— при обнаружении природного пожара попытайтесь остановить его собственными силами и обязательно сообщите о происшествии по телефонам – 101 или 112;

— проведите беседу с детьми и объясните, что ни в коем случае нельзя самостоятельно разжигать костер, бросать в него неизвестные предметы и аэрозольные упаковки.

Лидия СУДНИКОВИЧ.