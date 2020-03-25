Женщина, ради которой режиссеры создают роли, а мужчины уходят из семьи. Яркие факты о Ксении Раппопорт

Источник материала: Tut.by

Сказать: «У меня Раппопорт в фильме» — это уже марка. Есть заменяемые актеры, а она — незаменима», — говорит известный режиссер Федор Бондарчук , отзываясь о своей коллеге — народной артистке России Ксении Раппопорт. И с ним солидарны многие именитые постановщики: от Джузеппе Торнато до Кирилла Серебренникова, а также члены жюри самых престижных кинофестивалей: от «Венецианского» до «Золотого орла». О пути актрисы к профессиональному и зрительскому признанию вспоминаем сегодня, в ее день рождения.





Ксения Раппопорт по всем законам семейных династий должна была стать архитектором. Отец — Александр Павлович — известный ленинградский архитектор, а мама — Ирина Борисовна — инженер. Дедушка — Павел Александрович — археолог, а бабушка — Евгения Григорьевна — реставратор.

Никаких послаблений будущей звезде мирового кинематографа не давали с раннего детства. Девочка посещала кружки по гимнастике и альпинизму, а учиться ее отправили в престижную гимназию с углубленным изучением французского языка. Плюс занятия музыкой. И Ксения соответствовала всем возложенным на нее ожиданиям. Правда, часто летала в облаках и мечтала о чем-то своем:

«Сократик (по аналогии с древнегреческим философом Сократом) — так в детстве меня называли родители. Я уходила в какой-то свой мир. Меня можно было звать, но я не откликалась. У меня и сейчас есть это свойство: могу задуматься, уйти в другую реальность».





А еще она была самой настоящей бунтаркой и всегда сопротивлялась бессмысленным ограничениям. За что и получала от жизни самые настоящие подарки «за смелость». Так, благодаря непокорному поведению экскурсионная поездка во Францию обернулась для 14-летней Ксении настоящим приключением.

«Руководила поездкой типичная партработница, которая по-французски не говорила, а по-русски умела только кричать. Наш автобус остановился в пробке в центре Парижа: мы ехали в пригород, откуда назавтра должны были отправиться в Гавр, город-побратим Ленинграда. И вот там, стоя в этой пробке, я вдруг понимаю: если сейчас не выйду из автобуса, то город, о котором я столько читала и мечтала, я так и не увижу — возможно, никогда. Я обращаюсь к нашей партийной тетке с просьбой меня выпустить, а она кричит, что я сошла с ума. Тогда я поворачиваюсь к водителю и на французском говорю: „Мадам разрешила мне здесь выйти. Скажите, пожалуйста, название нашего отеля, я туда вечером приеду сама“. Он мне называет отель, открывает дверь, и, едва я успеваю выскочить, автобус трогается. Я на всю жизнь запомнила это потрясающее ощущение: я одна, у самого Нотр-Дама, с колотящимся от адреналина сердцем и тремя с половиной часами свободы!».

После поездки во Францию Ксения стала делать художественные переводы стихотворений французских авторов и планировала в дальнейшем заниматься французской лингвистикой. Но вышло все совершенно иначе. Волей случая 15-летнюю Раппопорт замечает режиссер Дмитрий Астрахан и приглашает ее в свою картину «Изыди». Это был всего лишь эпизод, но Ксения поняла: «Вот оно, мое призвание». А после съемок в этом же году в фильме «Русская невеста» окончательно укрепилась в решении стать актрисой.





Окончив школу в 1991 году, Ксения Раппопорт поступает на актерское отделение Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Четыре раза она бросала учебу, но всякий раз возвращалась в альма-матер.

«Это связано с моей тупостью, и это не закончилось до сих пор, так я по жизни и иду. Такой уж я человек — дурацкий и нелогичный, никогда не умела ничего выстраивать и планировать, не умела решить, что я хочу вот этого, и спокойно двигаться к цели, мне это недоступно. Конечно, взросление дает ограничения свои, появляется ответственность за близких, поэтому хаотичные движения уже совершать труднее. Хотя иногда все равно умудряюсь такого натворить, что сама удивляюсь. Но мучительных сожалений об этом нет».





В 2000 году она все же оканчивает вуз и получает приглашение от Санкт-Петербургского Малого драматического театра. На его подмостках она дебютирует в роли Нины Заречной в чеховской «Чайке». Позже играет Елену Андреевну в «Дяде Ване», Иокасту в спектакле «Царь Эдип» и множество других ведущих ролей.

К этому времени она уже узнаваемая актриса кино. Позади съемки в целом ряде картин и сериалов, самые знаковые из которых — «Анна Каренина» (1997, США), «Бандитский Петербург. Фильм 3. Крах Антибиотика» (2001), «По имени Барон» (2002), «Гибель империи» (2005).





В 2006 году известный итальянский режиссер Джузеппе Торнаторе приглашает Ксению попробоваться на главную роль в его новом художественном фильме «Незнакомка» (La Sconosciuta). До последнего актриса не была уверена, что утвердят именно ее, ведь итальянского языка она не знала вовсе. Учить его пришлось прямо на съемочной площадке в компании напарников — актеров Микеле Плачидо (помните комиссара Каттани?) и Пьерфранческо Фавино. Ровно через год за невероятно удачное воплощение образа Ирены в «Незнакомке» Ксения получит премию «Давид ди Донателло» итальянской академии кинематографии в категории «Лучшая женская роль».

«После окончания съемок „Незнакомки“ мне было и внут­ренне, и физически тяжело. Было ощущение, что что-то навсегда оборвалось. Пустота. А потом — потихоньку — жизнь эту пустоту заполняет».

Пустота заполнялась новыми работами. После «Незнакомки» актриса снимается в отечественной «Ликвидации» (2007), а также в новой картине режиссера Кирилла Серебренникова «Юрьев день» (2008). Ксению так сильно впечатлил сюжет будущей постановки молодого режиссера, что она сама вызвалась исполнить главную роль Любови Павловны. И не прогадала! Эта ее работа соберет множество престижных кинонаград.

«Я вообще думаю, что мнение о каких-то моих небывалых успехах… скажем, преувеличено. Вот недавно в кафе ко мне подошли двое мужчин и говорят: „Мы не помним, как вас зовут, но ведь вы наверняка та актриса, которую все время за что-то награждают в телевизоре?“. Все это относительно. И не очень интересно».

В течение следующих десяти лет Ксению действительно постоянно награждают. Каждая ее роль: в кино, театре или на телевидении — не проходит незамеченной в мире искусства. Еще один «Орел» за роль в мелодраме Авдотьи Смирновой «Два дня», премия Станиславского за роль Леди Мильфорд в спектакле «Коварство и любовь», «Кубок Вольпи» 66-го Венецианского кинофестиваля за работу в «Двойном времени» Джузеппе Капотонди. Череда престижных итальянских премий, включая почетную государственную награду Итальянской Республики — орден Звезды Италии класса «Кавалер».

«Ксения Раппопорт — одна из тех, кто лучше всего воплощает сотрудничество между Россией и Италией в кинематографе. Мне кажется, ей удается чрезвычайно успешно раздваиваться между нашими двумя странами. Она не только ваша, но также и наша актриса. Поэтому сегодня мы очень горды и рады вручить ей почетный орден», — отметил на церемонии вручения чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в России Чезаре Мария Рагальини.





«В Ксению Александровну — именно так — я влюблен как в актрису, — признается Федор Бондарчук. И как мужчина я тоже в нее влюблен. На площадке, репетициях она сложная, с огромным количеством житейских проблем, которых при этом не видно, трогательная, иногда совсем незащищенная. Раппопорт остается одной из настоящих, недоступных звезд. Всем интересно, кто у нее в мужьях, но мало кто знает, что Раппопорт, например, помогает центрам реабилитации наркоманов. И еще у нее невероятное чувство юмора — не панибратское, а как у Раневской. С продюсерской точки зрения Раппопорт „правильно“ появилась, сегодня в нашем кино на нее тренд, под нее пишут сценарии».

Короткометражка Федора Бондарчука «Саша» — первый фильм для благотворительного аукциона Action!, который собрал 750 тысяч долларов

Ксения Раппопорт действительно крайне неохотно пускает посторонних людей в свою личную жизнь. В 1994 году у нее родилась дочь Дарья-Аглая. С отцом девочки Ксения вскоре рассталась, перенеся всю свою любовь на малышку.

В 2011-м она подарила старшей дочери сестру — Соню Раппопорт. С ее отцом — коллегой по цеху Юрием Колокольниковым — отношения также долго не продлились. Ксения — невероятно ответственная мать, дочери признаются в интервью, что она для них идеал. Неудивительно, что старшая — Аглая — решила пойти по стопам матери и стать актрисой. Ксения не противилась:

«Не пыталась, и это было бы бесполезно: дочь и без меня знает всю изнанку профессии. Она практически всегда была рядом, ездила со мной на гастроли, и я не считала нужным что-то от нее скрывать: с одной стороны, дочь увидела мир, с другой — поняла, что актерство — это ежедневная рутинная работа. И знаете… Трудно первые сто лет. А потом легче».



Ксения и София Раппопорт, Юрий Колокольников, отец Сони, Аглая Тарасова. Ради отношений с Ксенией Юрий ушел из семьи.

Под крылом у актрисы не только ее дочери, но и дети с редким заболеванием «буллезный эпидермолиз» — дети-«бабочки», как их еще называют. Актриса входит в попечительский совет благотворительного фонда «Дети Б. Э. Л. А. Дети-бабочки», постоянно участвует в благотворительных спектаклях и финансово поддерживает «бабочек» и их семьи.

«Это очень тяжело, но еще тяжелее ничего не делать. Несколько лет назад я узнала, что рождаются такие дети, у которых нет кожи. Представьте ужас мамы: ребенок круглосуточно кричит от боли, его надо ежедневно перевязывать, а бинты снимаются вместе с кожей. Мамы не носят украшения, чтобы ребенок нечаянно не схватился за них, иначе он обдерет палец.

Детям нужно как можно позже начинать ходить и бегать, чтобы делать это сознательно и быть аккуратнее с острыми углами. Когда я поняла, что у этих деток и их родителей в нашей стране ничего нет: ни врачей, ни оборудования, ни специальных кабинетов, ни элементарной информации — я пришла в фонд. Это генетическое заболевание, на сегодня неизлечимое, но благодаря своевременной диагностике и правильному уходу дети могут нормально адаптироваться: ходить в детский садик, школу, путешествовать… В общем, жить без боли — здесь и сейчас».





Осенью этого года ожидается премьера с Ксенией Раппопорт — это триллер «В раю правды нет», в котором актриса снялась в компании Константина Хабенского и Сергея Гармаша. Создатели картины обещают зрителям «15 диалогов — рассказ о любви, предательстве и лжи». Также в работе еще несколько творческих проектов — актриса не скрывает, что порой работает на износ:

«В жизни по-другому не бывает. Для того чтобы достичь желаемого, какими-то вещами нужно пожертвовать: прикладывать усилия, тратить время, внутренние ресурсы — душевные и физические. Можно назвать это жертвой, а можно — работой. И да, иногда я делаю то, что совсем не хочу делать. Но если надо, значит, надо».