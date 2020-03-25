|
СК завершил расследование уголовного дела об организации договорного хоккейного матча
25.03.2020 10:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
К договорному матчу между командами «Динамо-Молодечно» и «Могилев», который состоялся в ноябре 2019 года, были причастны семь хоккеистов команды «Динамо-Молодечно».
По данным следствия, в начале ноября прошлого года игрокам хоккейной команды «Динамо-Молодечно» иностранные граждане предложили миллион российских рублей за преднамеренный проигрыш в матче с командой «Могилев».
Однако хоккеисты денег не получили, так как их преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. В отношении инициаторов данного предложения соответствующее уголовное дело выделено в отдельное производство для осуществления их уголовного преследования за рубежом.
Во время допросов игроки подтвердили, что матч между вышеуказанными командами действительно носил договорной характер.
Действия хоккеистов квалифицированы по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 УК РБ как покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования.
В отношении трех игроков команды «Динамо-Молодечно» уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием, а в отношении четырех обвиняемых уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К договорному матчу между командами «Динамо-Молодечно» и «Могилев», который состоялся в ноябре 2019 года, были причастны семь хоккеистов команды «Динамо-Молодечно».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)