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Скрыть возраст косметикой? Визажист «на пальцах» объясняет, как это сделать
Источник материала: Tut.by
Выглядеть моложе, а значит свежее, хочется многим женщинам. Мы уже
Что сделать перед нанесением декоративной косметики
— В первую очередь лифтинг-макияж подразумевает тщательную проработку кожи, то есть сокрытие морщинок и других возрастных изменений. К ним относятся, например, мешки под глазами, опущение черт лица, — перечисляет визажист. — Этому пункту должно уделяться особое внимание.
Конечно, чтобы макияж хорошо лег, нужно потратить время на уходовый этап перед нанесением косметики. Об этом мы уже писали в прошлой части, но затронем эту тему еще раз. С возрастом наша кожа становится, как правило, суше, поэтому стоит максимально увлажнять ее.
— Ни в коем случае не наносите тон и другие текстуры на лицо, если вы предварительно не увлажнили его. Средства просто не лягут и вы зря потратите время, — предупреждает специалист. — Используйте дополнительные средства увлажнения — витаминную или гиалуроновую сыворотку. Я использую последнюю, потому что она хорошо удерживает кожу под косметикой в тонизированном состоянии.
Какой консилер подобрать, чтобы были «молодые» глаза
Объемные мешки под глазами или, наоборот, «впадины» — нередкий спутник женщин в возрасте. Однако визажист знает, как справиться с этой неприятностью.
— Наша задача — выровнять плоскости на лице. Делается это в разных случаях по-разному. Если у вас «впадины», то выбирайте консилер под глаза чуть светлее, чем вы используете на остальном лице. Таким образом вы визуально «притянете» кожу поближе, — объясняет Надежда. — В обратном случае — с выпуклыми мешками — возьмите консилер (или даже тон) немного темнее.
Когда в следующий раз будете приобретать консилер, выберите мягкий и светорассеивающий. Такой продукт поможет не концентрировать внимание на мимических морщинах и сделает лицо свежим.
— Важно: светорассеивающий — не значит с блестками или с шиммером, — подчеркивает специалист. — Отражать свет и рассеивать свет — это разные вещи.
Как выбрать и нанести базу с тональником
Не все женщины используют базу под макияж. Но если это не о вас, помните: лучше брать не прозрачную или белую базу, а с персиковым или розовым естественным подтоном. По словам Надежды, это поможет скрыть землистый цвет кожи и пигментацию на лице.
— Еще советую обратить внимание на базы с силиконом — в нем нет ничего страшного. Наоборот, он разглаживает лицо — поры, морщины. Только помните, что база под макияж — это не ухаживающее, а декоративное средство с разовым эффектом.
Однозначно стоит отказаться от плотных тонов: в ежедневном макияже это будет выглядеть нелепо. Лучше выбрать BB- или СС-крем с легкой, ухаживающей текстурой.
— Наносите средство очень тонким слоем, потому что шанс косметики превратиться в маску на возрастном лице и без этого гораздо выше, чем на молодом, — советует визажист. — Плюс многие «вбивают» тональные средства пальцами, но в идеале лучше использовать кисть. Ворсинки попадают во все заломы кожи, поэтому они эффективнее, чем спонжи. Желательно иметь очень тонкую кисточку, чтобы обработать все участки лица.
Точно так же можно использовать тонкую кисть для точечного нанесения светорассеивающей пудры. Не стоит использовать ее на всем лице, но в глубоких морщинках — можно. Тень, которая создается в этих участках, будет не так заметна, если мы используем светорассеивающий продукт.
А что с бровями?
Нередко женщинам в возрасте брови-ниточки достаются «в наследство» из юности. Надежда советует это исправить и прокрасить брови так, чтобы они казались естественными — это все еще актуально, причем не только для юных девушек.
— Широкая бровь уменьшит возраст, в отличие от тонкой, — уверена визажист. — Конечно, речь не идет об огромных бровях, но добавить им чуть-чуть высоты, натуральных изгибов точно нужно. А если боитесь сделать что-то не так, лучше обратиться к мастеру-бровисту, ведь в зрелом возрасте брови уже практически перестают расти и есть шанс напортачить навсегда.
Еще один совет от профи — не доводить кончик брови до конца:
— Когда ведете бровь к виску, не опускайте ее хвостик слишком низко. Это опустит черты лица. Все движения и линии должны быть направлены вверх — так мы подтягиваем лицо и «обманываем» паспорт.
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Продолжаем разбираться в секретах возрастного макияжа. Конкретные и практические советы дала визажист Надежда Жукова.
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