Скрыть возраст косметикой? Визажист «на пальцах» объясняет, как это сделать

Источник материала: Tut.by

Выглядеть моложе, а значит свежее, хочется многим женщинам. Мы уже рассказали о пяти основных столпах «омолаживающего» ухода и макияжа. Сегодня, подготовленные вы наши, держите вторую часть рекомендаций «для уверенных пользователей» — от визажиста Надежды Жуковой.



Фото: Diana Ruseva, unsplash.com

Что сделать перед нанесением декоративной косметики

— В первую очередь лифтинг-макияж подразумевает тщательную проработку кожи, то есть сокрытие морщинок и других возрастных изменений. К ним относятся, например, мешки под глазами, опущение черт лица, — перечисляет визажист. — Этому пункту должно уделяться особое внимание.

Конечно, чтобы макияж хорошо лег, нужно потратить время на уходовый этап перед нанесением косметики. Об этом мы уже писали в прошлой части, но затронем эту тему еще раз. С возрастом наша кожа становится, как правило, суше, поэтому стоит максимально увлажнять ее.

— Ни в коем случае не наносите тон и другие текстуры на лицо, если вы предварительно не увлажнили его. Средства просто не лягут и вы зря потратите время, — предупреждает специалист. — Используйте дополнительные средства увлажнения — витаминную или гиалуроновую сыворотку. Я использую последнюю, потому что она хорошо удерживает кожу под косметикой в тонизированном состоянии.

Какой консилер подобрать, чтобы были «молодые» глаза

Объемные мешки под глазами или, наоборот, «впадины» — нередкий спутник женщин в возрасте. Однако визажист знает, как справиться с этой неприятностью.

— Наша задача — выровнять плоскости на лице. Делается это в разных случаях по-разному. Если у вас «впадины», то выбирайте консилер под глаза чуть светлее, чем вы используете на остальном лице. Таким образом вы визуально «притянете» кожу поближе, — объясняет Надежда. — В обратном случае — с выпуклыми мешками — возьмите консилер (или даже тон) немного темнее.



Когда в следующий раз будете приобретать консилер, выберите мягкий и светорассеивающий. Такой продукт поможет не концентрировать внимание на мимических морщинах и сделает лицо свежим.

— Важно: светорассеивающий — не значит с блестками или с шиммером, — подчеркивает специалист. — Отражать свет и рассеивать свет — это разные вещи.

Как выбрать и нанести базу с тональником

Не все женщины используют базу под макияж. Но если это не о вас, помните: лучше брать не прозрачную или белую базу, а с персиковым или розовым естественным подтоном. По словам Надежды, это поможет скрыть землистый цвет кожи и пигментацию на лице.

— Еще советую обратить внимание на базы с силиконом — в нем нет ничего страшного. Наоборот, он разглаживает лицо — поры, морщины. Только помните, что база под макияж — это не ухаживающее, а декоративное средство с разовым эффектом.

Однозначно стоит отказаться от плотных тонов: в ежедневном макияже это будет выглядеть нелепо. Лучше выбрать BB- или СС-крем с легкой, ухаживающей текстурой.

— Наносите средство очень тонким слоем, потому что шанс косметики превратиться в маску на возрастном лице и без этого гораздо выше, чем на молодом, — советует визажист. — Плюс многие «вбивают» тональные средства пальцами, но в идеале лучше использовать кисть. Ворсинки попадают во все заломы кожи, поэтому они эффективнее, чем спонжи. Желательно иметь очень тонкую кисточку, чтобы обработать все участки лица.



Фото: Hazel Olayres, unsplash.com

Точно так же можно использовать тонкую кисть для точечного нанесения светорассеивающей пудры. Не стоит использовать ее на всем лице, но в глубоких морщинках — можно. Тень, которая создается в этих участках, будет не так заметна, если мы используем светорассеивающий продукт.

А что с бровями?

Нередко женщинам в возрасте брови-ниточки достаются «в наследство» из юности. Надежда советует это исправить и прокрасить брови так, чтобы они казались естественными — это все еще актуально, причем не только для юных девушек.

— Широкая бровь уменьшит возраст, в отличие от тонкой, — уверена визажист. — Конечно, речь не идет об огромных бровях, но добавить им чуть-чуть высоты, натуральных изгибов точно нужно. А если боитесь сделать что-то не так, лучше обратиться к мастеру-бровисту, ведь в зрелом возрасте брови уже практически перестают расти и есть шанс напортачить навсегда.

Еще один совет от профи — не доводить кончик брови до конца:

— Когда ведете бровь к виску, не опускайте ее хвостик слишком низко. Это опустит черты лица. Все движения и линии должны быть направлены вверх — так мы подтягиваем лицо и «обманываем» паспорт.

Другие частые ошибки в макияже для зрелых женщин

Мы писали , что теплые тона могут спасти лицо. Но есть нюанс: не выбирайте кирпичные оттенки. «Почему-то популярен коричнево-рыжий цвет теней, который сильно прибавляет возраста, — отмечает Надежда. — Остановитесь на нюдовых, нежных оттенках». Если уж очень хочется воспользоваться коричневыми тенями, используйте холодные тона, чуть темнее собственной кожи. Особенно это касается тех, у кого кожа светлая.

, что теплые тона могут спасти лицо. Но есть нюанс: не выбирайте кирпичные оттенки. «Почему-то популярен коричнево-рыжий цвет теней, который сильно прибавляет возраста, — отмечает Надежда. — Остановитесь на нюдовых, нежных оттенках». Если уж очень хочется воспользоваться коричневыми тенями, используйте холодные тона, чуть темнее собственной кожи. Особенно это касается тех, у кого кожа светлая. Сыпучие продукты для возрастной кожи лучше вообще не выбирать (мы тоже уже предупреждали), но если уж очень хочется, то хотя бы не берите те, что с крупной блесткой. Такие средства подчеркивают текстуру кожи, поэтому удачно выглядят только на молодом лице. «Иногда молодых девочек красят, чтобы они блестели, как самовар, но со зрелыми женщинами это не прокатит», — смеется визажист. Сияние для возрастной кожи может быть только деликатным, а лучше вообще выбрать матовую косметику.

Не все правильно подбирают цвет помады. Ориентируйтесь на тон румян: лучше выбрать теплые — тогда и помада должна быть теплой. Экспериментировать с контрастами в этом случае не стоит.