Памятка по профилактике инфекции COVID-19 для работников сферы социального обслуживания населения, почтовых отделений и других лиц (волонтеры и т.д.), оказывающих услуги на дому отдельным категориям граждан

Источник материала: Кировец

Перед началом работы оцените свое самочувствие, а также измерьте температуру тела. Данные о Вашем самочувствии, а также результаты термометрии внесите в журнал/ индивидуальный дневник.

Справочно: в организации должен быть заведен журнал, где ежедневно каждый работник под роспись делает отметку о состоянии здоровья (данные об отсутствии симптомов респираторного заболевания, о результатах термометрии, о достаточном обеспечении средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

В случае появления симптомов острой респираторной инфекции (повышение температуры тела, кашель) незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью!

При общении с лицами, которым оказывается помощь, используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания (маска, перчатки тканевые).

Справочно: маска используется не более двух часов. В случае намокания (увлажнения) маски, даже если прошло менее двух часов с момента использования, маску необходимо немедленно заменить.

Не касайтесь руками закрепленной маски. Тщательно вымойте руки с мылом или обработайте антисептическим средством после прикосновения к используемой или использованной маске.

Одноразовую маску нельзя использовать повторно.

Многоразовую маску необходимо стирать отдельно, после стирки прогладить горячим утюгом с двух сторон

Проводите антисептическую обработку рук перед каждым посещением граждан.

Справочно: обратите внимание антисептик/дезинфицирующее средство для обработки рук наносится в небольшом количестве на сухие руки и тщательно втирается в ладонные, тыльные и межпальцевые поверхности кожи рук до полного высыхания.

Соблюдайте минимальное расстояние (1 – 1,5 м) от лиц, у которых имеются признаки респираторной инфекции.