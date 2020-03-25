Памятка по профилактике инфекции COVID-19 для работников сферы социального обслуживания населения, почтовых отделений и других лиц (волонтеры и т.д.), оказывающих услуги на дому отдельным категориям граждан

Перед началом работы оцените свое самочувствие, а также измерьте температуру тела. Данные о Вашем самочувствии, а также результаты термометрии внесите в журнал/ индивидуальный дневник.
Справочно: в организации должен быть заведен журнал, где ежедневно каждый работник под роспись делает отметку о состоянии здоровья (данные об отсутствии симптомов респираторного заболевания, о результатах термометрии, о достаточном обеспечении средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).
В случае появления симптомов острой респираторной инфекции (повышение температуры тела, кашель) незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью!
При общении с лицами, которым оказывается помощь, используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания (маска, перчатки тканевые).
Справочно: маска используется не более двух часов. В случае намокания (увлажнения) маски, даже если прошло менее двух часов с момента использования, маску необходимо немедленно заменить.
Не касайтесь руками закрепленной маски. Тщательно вымойте руки с мылом или обработайте антисептическим средством после прикосновения к используемой или использованной маске.
Одноразовую маску нельзя использовать повторно.
Многоразовую маску необходимо стирать отдельно, после стирки прогладить горячим утюгом с двух сторон
Проводите антисептическую обработку рук перед каждым посещением граждан.
Справочно: обратите внимание антисептик/дезинфицирующее средство для обработки рук наносится в небольшом количестве на сухие руки и тщательно втирается в ладонные, тыльные и межпальцевые поверхности кожи рук до полного высыхания.
Соблюдайте минимальное расстояние (1 – 1,5 м) от лиц, у которых имеются признаки респираторной инфекции.