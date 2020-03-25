На контроле силовиков

Источник материала: Кричевская жизнь

Сотрудниками отдела внутренних дел райисполкома с 25 февраля 2020 года проводятся мероприятия по проверке технической укрепленности объектов агропромышленного комплекса района, а также наличия и исправности имеющейся сельскохозяйственной техники. Рейдовой группой осмотрено и сверено с бухгалтерским учетом 747 единиц техники, проверена техническая укрепленность 24 объектов.

По результатам проведенных мероприятий выявлено 144 единицы техники, находящейся в неисправном состоянии, а также 36 единиц техники, не имеющей допуска к участию в дорожном движении, 42 единицы техники, не имеющей государственного технического осмотра. Также выявлены факты отсутствия надлежащего освещения охраняемой территории, отсутствия сторожевой охраны в местах хранения товарно-материальных ценностей.

Проверили и физическое состояние работников: три работника находились на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, они были отстранены от исполнения своих обязанностей и привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь.

Если вы стали свидетелем совершения хищений с объектов агропромышленного комплекса или обладаете информацией о лицах, совершающих данные хищения, а также о лицах, злоупотребляющих своими должностными полномочиями, сообщите на линию 102 или в ОДС РОВД. Анонимность и вознаграждение гарантируются.