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На контроле силовиков
25.03.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Сотрудниками отдела внутренних дел райисполкома с 25 февраля 2020 года проводятся мероприятия по проверке технической укрепленности объектов агропромышленного комплекса района, а также наличия и исправности имеющейся сельскохозяйственной техники. Рейдовой группой осмотрено и сверено с бухгалтерским учетом 747 единиц техники, проверена техническая укрепленность 24 объектов.
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Сотрудниками отдела внутренних дел райисполкома с 25 февраля 2020 года проводятся мероприятия по проверке технической укрепленности объектов агропромышленного...
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