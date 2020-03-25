Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Обвалом доллара открылись торги 24 марта на валютной бирже. Биткойн +881.94

Курс доллара рухнул на 0,0396 BYN до 2,6000 BYN/USD. Доллар подешевел впервые после шести дней непрерывного роста, за время которого он шесть раз обновлял исторический максимум и успел вырасти почти на 30(!) копеек.

Курс евро упал на 0,0133 BYN до 2,8167 BYN/EUR. Евро покинул абсолютный максимум, который был установлен вчера. С начал марта стоимость европейской валюты выросла почти на 35 копеек.

Курс российского рубля вырос на 0,0370 BYN до 3,3068 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 6668.32$ (+881.94);

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