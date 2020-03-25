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В Бресте троллейбус врезался в «маршрутку». Пострадавших нет

25.03.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 08:40 часов сегодня, 25 марта 2020 года

В Бресте троллейбус врезался в «маршрутку». Пострадавших нет

По предварительной информации: 35-летний брестчанин управлял троллейбусом марки «АКСМ-221» и двигался по Партизанскому проспекту. При осуществлении левого поворота на улицу Янки Купалы водитель не учел дистанцию и совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем «Мерседес», под управлением 40-летнего жителя областного центра, который пропускал пешехода В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

В Бресте троллейбус врезался в «маршрутку». Пострадавших нет

Проводится проверка.

В Бресте троллейбус врезался в «маршрутку». Пострадавших нет

Госавтоинспекция области напоминает водителям о соблюдении безопасной скорости и дистанции на дорогах.

 
 
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  Дорожная авария произошла сегодня около 08:40 часов сегодня, 25 марта 2020 года По предварительной информации: 35-летний брестчанин управлял троллейбусом марки...
 
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