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В Бресте троллейбус врезался в «маршрутку». Пострадавших нет
25.03.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла сегодня около 08:40 часов сегодня, 25 марта 2020 года
По предварительной информации: 35-летний брестчанин управлял троллейбусом марки «АКСМ-221» и двигался по Партизанскому проспекту. При осуществлении левого поворота на улицу Янки Купалы водитель не учел дистанцию и совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем «Мерседес», под управлением 40-летнего жителя областного центра, который пропускал пешехода В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
Проводится проверка.
Госавтоинспекция области напоминает водителям о соблюдении безопасной скорости и дистанции на дорогах.
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Дорожная авария произошла сегодня около 08:40 часов сегодня, 25 марта 2020 года По предварительной информации: 35-летний брестчанин управлял троллейбусом марки...
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