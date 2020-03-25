В Бресте троллейбус врезался в «маршрутку». Пострадавших нет

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 08:40 часов сегодня, 25 марта 2020 года





По предварительной информации: 35-летний брестчанин управлял троллейбусом марки «АКСМ-221» и двигался по Партизанскому проспекту. При осуществлении левого поворота на улицу Янки Купалы водитель не учел дистанцию и совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем «Мерседес», под управлением 40-летнего жителя областного центра, который пропускал пешехода В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.





Проводится проверка.





Госавтоинспекция области напоминает водителям о соблюдении безопасной скорости и дистанции на дорогах.