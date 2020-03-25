За пал травы в Докшицком районе — штраф до 40 базовых величин

Источник материала: Новости Докшицы



С наступлением весны дачники и сельчане начинают сжигать мусор, сухую траву и пожнивные остатки. По этой причине увеличивается количество пожаров, а окружающей среде наносится непоправимый вред.

Женщина, проживающая по улице Лесной в д. Глинное, на днях решила навести порядок на своем приусадебном участке. Она подожгла траву между плодовыми деревьями. Завершить дело до конца ей помешали пожарные инспекторы.

В соответствии со ст. 15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков предусмотрена административная ответственность. В данном случае хозяйку ждет штраф в размере от 10 до 40 базовых величин.

Татьяна Подберезкая.