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За пал травы в Докшицком районе — штраф до 40 базовых величин

25.03.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

За пал травы в Докшицком районе — штраф до 40 базовых величин
 С наступлением весны дачники и сельчане начинают сжигать мусор, сухую траву и пожнивные остатки.  По этой причине увеличивается количество пожаров, а окружающей среде наносится непоправимый вред.

Женщина, проживающая по улице Лесной в д. Глинное, на днях решила навести порядок на своем приусадебном участке.  Она подожгла траву между плодовыми деревьями.  Завершить дело до конца ей помешали пожарные инспекторы.

В соответствии со ст.  15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков предусмотрена административная ответственность.  В данном случае хозяйку ждет штраф в размере от 10 до 40 базовых величин.

 Татьяна Подберезкая.

 

 
 
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 С наступлением весны дачники и сельчане начинают сжигать мусор, сухую траву и пожнивные остатки.  По этой причине увеличивается количество пожаров,
 
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