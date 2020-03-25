Выпускник Докшицкой СШ, заслуженный испытатель космической техники вспоминает о своих учителях-фронтовиках

Источник материала: Новости Докшицы

75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной вой­не – особые даты. Сколько подвигов совершено, сколько крови пролито на многострадальной белорусской земле. Наша память — в наших сердцах. И сегодня она становится корнями нации, которая гордится своими предками — выстоявшими и победившими. С одной стороны, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне — это великая дата в истории нашей страны, всего нашего народа, а с другой, каждый новый год, отдаляющий нас от тех событий, катастрофически уменьшает число тех, кто добывал эту победу на фронтах Великой Отечественной, в партизанах. Именно поэтому каждое воспоминание о боевой молодости наших ветеранов так ценно для нас, но вдвойне ценно для наших детей и внуков. Победа в Великой Отечественной повлекла за собой освобождение не только СССР, но и всего мира от фашизма. И это тот подвиг, который сделал Советский Союз объектом уважения для всего мира. Память о страшной войне постепенно уходит в прошлое — так и должно быть. Но мы не должны забывать о цене той войны и сделать всё, чтобы ничего подобного в истории человечества больше не повторилось.

Сегодня хочу рассказать о своих учителях-фронтовиках, которые учили, воспитывали нас, учеников средней школы г. Докшицы. Вечная им благодарность и память.

ПАРУЛЬ ВЛАДИМИР ФРАНЦЕВИЧ

Один из организаторов партизанского движения на территории Беларуси, комиссар партизанского отряда имени Рокоссовского. 18-летним юношей он встретил Великую Оте­чественную войну, стал подпольщиком, затем партизаном, соратником Петра Мироновича Машерова. После окончания войны Владимир Францевич был направлен на партийную работу в Вилейскую область. Директор Докшицкой средней школы с 1965 по 1983, учитель истории и обществоведения. Чудесный оратор, прирождённый историк, талантливый педагог и руководитель, он имел огромный авторитет у населения района, внёс огромный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения. Своей добротой, человечностью, внимательным отношением к ученикам и их родителям, подчинённым Владимир Францевич Паруль золотыми буквами вписал своё имя в историю развития образования района.

Боевые и трудовые заслуги В. Ф. Паруля оценены орденами «Красной звезды» и «Отечественной войны II степени», многими медалями.

ГОРОДКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Фронтовик, военный лётчик. Попал в плен, партизанил. С 1943 года – партизан 1-ой Антифашистской партизанской бригады. Нас учил немецкому и английскому языкам.

БЕЗЕНКОВ МАКСИМ ГАВРИЛОВИЧ

Фронтовик, участник оборонительных боёв в Беларуси и Сталинградской битвы, освобождения Беларуси и Польши. Директор Докшицкой средней школы, затем вечерней школы. Преподавал географию. Ветеран труда. Боевые и трудовые заслуги М. Г. Безенкова отмечены орденом «Отечественной войны II степени» и многими медалями.

ПАНТЕЛЕЕВА ВАЛЕНТИНА СТАНИСЛАВОВНА

Участница партизанского движения на территории Беларуси. С 1942 года партизанка бригады «За Советскую Беларусь». Награждена орденом «Отечественной войны II степени». Учительница начальных классов.

CИДОРОВ ПРОКОФИЙ САФРОНОВИЧ

Фронтовик, участник обороны Сталинграда и Курской битвы, освобождения Польши и Чехословакии. Преподавал начальную военную подготовку.

ГВОЗДЕВ ИВАН ПРОКОПЬЕВИЧ

Фронтовик, участник разгрома Квантунской армии Японии на Дальнем Востоке, учитель физической культуры и военный руководитель школы.

МАРКОВЕЦ ПЁТР ВИКТОРОВИЧ

Участник партизанского движения на территории Беларуси, партизан бригады «Железняк», фронтовик. Воевал в танковых войсках. Участник освобождения Восточной Пруссии.

Учитель математики.

ПЕТРОВИЧ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Фронтовик, участник освобождения Западной Беларуси и войны с Финляндией. На фронтах Великой Отечественной войны с первого до последнего дня. Преподавал немецкий язык, пение и музыку. В школе создал чудесный ученический хор, который на протяжении 10 лет был лучшим в области.

СОБОЛЬ РОМАН СТЕПАНОВИЧ

Фронтовик, участник оборонительных боёв на территории Беларуси, битвы под Смоленском и Москвой. Прекрасно знал физику и учил её законам детей. Яго сын Валерий успешно продолжил дело отца. Сегодня он доктор физико-математических наук, профессор.

ЦАЦОХА АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Фронтовик, на войне находился с первого до последнего дня. Участник оборонительных боёв в Беларуси, битвы под Москвой, освобождения Украины и Польши. Завуч Докшицкой средней школы.

КИРИЧЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Фронтовик, участник освобождения Варшавы и форсирования Одера, разгрома Данцигской группировки фашистов. В Докшицкой средней школе преподавал биологию, заведовал пришкольным участком. Награждён орденом «Красной звезды», орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За Победу над Германией».

КАЩЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Фронтовик, участник Сталинградской битвы, битвы на Курской дуге, форсирования Днепра, освобождения Чехословакии. Заместитель директора школы по хозяйственной части.

ПЕРЕДНЯ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Участник партизанского движения на территории Беларуси. Партизан бригады «Железняк». Участник боёв в Восточной Пруссии. Иван Михайлович родился в 1924 году, окончил Лепельское педучилище (1946 г.), Минский учительский (1953 г.) и педагогический (1958 г.) институты. В 1948-49 гг. – секретарь Бегомльского РК ЛКСМБ. Работал учителем и заведующим Загаловской и Глинской начальных школ, директором Шиленской восьмилетней школы. В 1965-79 гг. — заведующий Докшицким районным отделом образования. В 1983 году директор Докшицкой средней школы, учитель физики и математики. Заслуженный учитель Беларуси.

Награждён орденом «Оте­чественной войны II степени», медалями «За взятие Кёнигсберга», «За Победу над Германией», значком «Отличник образования СССР».

Александр Шилович,

выпускник 1973 года, заслуженный испытатель космической техники, полковник в запасе.