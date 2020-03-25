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О вопросах безопасности при пользовании газовым оборудованием

25.03.2020 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Источник материала: Патриот (Ушачи)

Филиал Госэнергогазнадзора по Витебской области напоминает, что безопасность граждан, пользующихся газовым оборудованием – это забота не только специалистов газовой службы, но и самих граждан.

В данной публикации особое внимание хотим уделить вопросам безопасности граждан при эксплуатации отопительного и водогрейного газоиспользующего оборудования, особенностью которого является выделение в процессе его работы опасного для жизни и здоровья человека угарного газа. При исправной работе газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции этот газ отводится за пределы жилого дома, но даже незначительные нарушения в их работе могут привести к отравлению граждан и непоправимым последствиям.

Самая главная опасность – угарный газ невидим и никак не ощутим, он не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса. Его воздействие на человека приводит к недомоганию, но причина такого недомогания не очевидна, ее не всегда удается обнаружить сразу. Почувствовав усталость, упадок сил и головокружение, человек допускает роковую ошибку – решает прилечь. И, даже если понимает потом причину и необходимость выхода на воздух, предпринять ничего уже, как правило, не в состоянии.

Во избежание таких случаев каждый потребитель должен помнить и соблюдать меры безопасности, среди которых отметим следующие:

- перед каждым включением отопительного и водогрейного газоиспользующего оборудования проверять наличие тяги в дымовом и вентиляционном каналах, а при использовании оборудования, у которого забор воздуха осуществляется из помещения, обеспечить приток свежего воздуха в помещение с этим оборудованием. Слабая тяга в дымовом и вентиляционном каналах и отсутствие притока воздуха могут стать причиной появления в помещениях жилого дома угарного газа;

- своевременно обеспечивать проверку исправности дымовых и вентиляционных каналов путем привлечения для этого специализированной организации;

- обеспечивать проведение ежегодного технического обслуживания рассматриваемого оборудования, в ходе которого специалисты обеспечат проверку и прочистку всех его конструктивных элементов, в числе которых проверка исправности системы его автоматического отключения при отсутствии тяги в дымоотводе;

- при малейшем подозрении на неисправность оборудования прекратить пользоваться им и вызвать специалиста обслуживающей в соответствии с заключенным договором газоснабжающей организации или сервисного центра;

- в одном помещении с отопительным и водогрейным газоиспользующим оборудованием не допускать установку электрической вытяжки, так как ее работа может создать в данном помещении разряжение воздуха, которое в свою очередь может вызвать обратную тягу в дымовом канале с выходом продуктов сгорания в помещение;

- устанавливайте в помещениях с газовым оборудованием сигнализаторы угарного и природного газов, которые своевременно оповестят Вас в случае появления в воздухе концентрации соответствующих газов.

Помните, только строгое соблюдение Правил пользования газом в быту позволит избежать многих бед, к которым может привести неосторожное обращение с газовым оборудованием, сохранить жизнь и здоровье себе и своим близким. Для подробной консультации по вопросам безопасности при пользовании газом в быту Вы всегда можете обратиться как в подразделения газоснабжающей организации вашего региона, так и в соответствующие подразделения филиала Госэнергогазнадзора по Витебской области.

М.Котенок, государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору

 
 
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Филиал Госэнергогазнадзора по Витебской области напоминает, что безопасность граждан, пользующихся газовым оборудованием – это забота не только специалистов...
 
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