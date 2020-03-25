На выходных в Волковыске была обнаружена минометная мина

Источник материала: Новости Волковыска

21 марта на поле по улице Победы в городе Волковыск проводились земляные работы. В ходе них был обнаружен ржавый снаряд. Понимая опасность ситуации, рабочие сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

На место выбыли сотрудники Волковысского РОВД, а также саперно-пиротехническая группа войсковой части 5522. Снаряд был идентифицирован как 82 миллиметровая минометная мина предположительно времен Великой Отечественной войны.

Военнослужащие вывезли боеприпас на полигон, а затем уничтожили.

В очередной раз напоминаем, что при обнаружении опасной находки не стоит предпринимать что-либо самостоятельно. Незамедлительно сообщайте об этом в правоохранительные органы, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.







