На выходных в Волковыске была обнаружена минометная мина

21 марта на поле по улице Победы в городе Волковыск проводились земляные работы. В ходе них был обнаружен ржавый снаряд. Понимая опасность ситуации, рабочие сообщили о случившемся в правоохранительные органы.
На место выбыли сотрудники Волковысского РОВД, а также саперно-пиротехническая группа войсковой части 5522. Снаряд был идентифицирован как 82 миллиметровая минометная мина предположительно времен Великой Отечественной войны.
Военнослужащие вывезли боеприпас на полигон, а затем уничтожили.
В очередной раз напоминаем, что при обнаружении опасной находки не стоит предпринимать что-либо самостоятельно. Незамедлительно сообщайте об этом в правоохранительные органы,