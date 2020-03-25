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4 важных вопроса о студенческих отрядах в Слуцком районе
25.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Уже сейчас молодежи можно планировать, как провести лето. Если есть намерение заработать деньги, стоит пойти в студотряд.
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Немного важной информации для студентов, которые хотят заработать денег этим летом: куда и кого могут взять в студенческий отряд, что для этого нужно и к кому...
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