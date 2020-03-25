В Глусском районе проходит комплекс мероприятий для предупреждения преступлений в сфере семейно-бытовых отношений

Источник материала: Радзiма



На учете в отделении охраны правопорядка и профилактики Глусского РОВД сегодня состоит 110 жителей нашего района, из них 7 человек привлекались к административной ответственности за правонарушения, совершенные по отношению к члену семьи.

В текущем году восьми семейным скандалистам были объявлены официальные предупреждения — одна из мер профилактики правонарушений в сфере быта в соответствии со ст. 26 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактики правонарушений». В случае повторного совершения административного правонарушения семейных скандалистов ставят на профилактический учет, а также на учет к врачу-наркологу. Следует помнить, что законодательством Республики Беларусь предусмотрены меры наказания для граждан, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.

Убедительная просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией в отношении лиц, склонных к совершению каких-либо преступный действий в быту, будь то соседи, родственники, а также в отношении лиц, допускающих на почве пьянства в семье скандалы, влекущие за собой причинение телесных повреждений, и не имеющих желание обращаться в милицию, незамедлительно сообщать данную информацию непосредственно участковому инспектору милиции, в дежурную часть Глусского РОВД по телефону 41-1-61, либо по телефону 102.

Для пострадавших от домашнего насилия работает республиканская горячая линия: 8-801-100-8-801.

Геннадий Буклей,

начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Глусского РОВД