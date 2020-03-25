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Когда общественный транспорт полностью заменят на электрический? Анонс программы «В обстановке мира»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Общественный транспорт в крупных городах Беларуси заменят на электрический до 2025 года. В первую очередь, это коснется крупных населённых пунктов.
Расскажем о втором рождении городского электротранспорта и обсудим, над какими задачами производителей ломают головы наши ученые.
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.
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Когда общественный транспорт полностью заменят на электрический? Анонс программы «В обстановке мира»
Новости Беларуси. Общественный транспорт в крупных городах Беларуси заменят на электрический до 2025 года. В первую очередь, это коснется крупных населённых...
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