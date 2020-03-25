Когда общественный транспорт полностью заменят на электрический? Анонс программы «В обстановке мира»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Общественный транспорт в крупных городах Беларуси заменят на электрический до 2025 года. В первую очередь, это коснется крупных населённых пунктов.

Экологично, экономично, перспективно. Тогда почему белорусы не спешат пересаживаться на личный электротранспорт?







Нужно ли изобретать велосипед и создавать на 100 % отечественную электромашину?

Расскажем о втором рождении городского электротранспорта и обсудим, над какими задачами производителей ломают головы наши ученые.

О также рассуждения о том, как будет выглядеть автомобильный парк Беларуси в совсем недалеком будущем.





Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.