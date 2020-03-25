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Госкомимущество рассказало, что будет с арендной величиной и кто получит отсрочку по оплате
Источник материала: Myfin
В частности, предполагается поддержка таких видов экономической деятельности, как туристические и транспортные услуги, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание, бытовые услуги, сообщили БЕЛТА в Госкомимуществе.
Меры поддержки разрабатываются, чтобы минимизировать последствия неблагоприятной эпидемиологической ситуации в отношении наиболее уязвимых видов экономической деятельности.
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Источник: Myfin.by
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