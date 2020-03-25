Власти выделили из бюджета Минска ещё $6 миллионов, чтобы китайцы построили в центре города бассейн

Источник материала: KYKY

Мингорсовет отредактировал инвестпрограмму Минска на 2020 год. Кроме прочего, постановили , что 15 миллионов рублей (5,7 миллиона долларов по текущему курсу) направят на удаление загрязненных грунтов с территории на Кальварийской, где Китай построит бассейн международного стандарта. А это больше, чем ранее прописанные суммарные траты бюджета на подготовку этой площадки.

Бассейн возведут на Кальварийской на месте бывшей типографии «Красная звезда», передает TUT.by. По планам, до 2023 года его сделает Китай за собственные деньги, а потом передаст Беларуси – в благодарность нашей стране за право реализовывать на ее территории крупные экономические проекты.

Но с площадкой для китайцев возятся за счет бюджета Минска. Имеются в виду снос зданий и работа с инженерными сетями: их капремонт, вынос, перенос, снос и возведение. Как следует из инвестпрограммы столицы на 2020 год, сметная стоимость всего этого мероприятия – почти 13,1 миллиона рублей (около пяти миллионов долларов).

Теперь же решили использовать дополнительные 15 миллионов рублей на ликвидацию загрязненных грунтов с этой местности. То есть больше, чем вся прописанная ранее в инвестпрограмме запланированная сумма бюджетных трат на подготовку площадки. Это будут не новые деньги, а деньги, полученные при перераспределении расходов в рамках нынешнего размера инвестпрограммы, который составляет 913 миллионов рублей.