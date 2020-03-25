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Власти выделили из бюджета Минска ещё $6 миллионов, чтобы китайцы построили в центре города бассейн
Источник материала: KYKY>
Мингорсовет отредактировал инвестпрограмму Минска на 2020 год. Кроме прочего,
Бассейн возведут на Кальварийской на месте бывшей типографии «Красная звезда»,
Но с площадкой для китайцев возятся за счет бюджета Минска. Имеются в виду снос зданий и работа с инженерными сетями: их капремонт, вынос, перенос, снос и возведение. Как следует из инвестпрограммы столицы на 2020 год, сметная стоимость всего этого мероприятия – почти 13,1 миллиона рублей (около пяти миллионов долларов).
Теперь же решили использовать дополнительные 15 миллионов рублей на ликвидацию загрязненных грунтов с этой местности. То есть больше, чем вся прописанная ранее в инвестпрограмме запланированная сумма бюджетных трат на подготовку площадки. Это будут не новые деньги, а деньги, полученные при перераспределении расходов в рамках нынешнего размера инвестпрограммы, который составляет 913 миллионов рублей.
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