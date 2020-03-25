Зима в марте? На Румынию обрушился мощный снегопад

Источник материала: ОНТ

В Румынию пришла зима – неожиданно. Температура резко упала, а в горных районах огромные сугробы выросли за несколько часов.

На юго-западе страны объявлен оранжевый уровень опасности, на востоке – жёлтый. Коммунальные службы оказались не готовы к экстремальной ситуации. Видимость на дорогах нулевая, аварии собрали огромные пробки на дорогах. Снегопады также прошли в Болгарии, Польше, Украине, Чехии и Венгрии. Синоптики обнадёживают европейцев: скоро в регион придёт настоящая весенняя погода.

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