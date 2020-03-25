|
Зима в марте? На Румынию обрушился мощный снегопад
Источник материала: ОНТ
В Румынию пришла зима – неожиданно. Температура резко упала, а в горных районах огромные сугробы выросли за несколько часов.
На юго-западе страны объявлен оранжевый уровень опасности, на востоке – жёлтый. Коммунальные службы оказались не готовы к экстремальной ситуации. Видимость на дорогах нулевая, аварии собрали огромные пробки на дорогах. Снегопады также прошли в Болгарии, Польше, Украине, Чехии и Венгрии. Синоптики обнадёживают европейцев: скоро в регион придёт настоящая весенняя погода.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Румынию пришла зима – неожиданно. Температура резко упала, а в горных районах огромные сугробы выросли за несколько часов. На юго-западе страны объявлен...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)