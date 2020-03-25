Александр Лукашенко поздравил президента Греции с Днём Независимости

Источник материала: СТВ

Новости Греции. День Независимости отмечают 25 марта жители Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 1821 году в стране началось восстание, итогом которого стало освобождение от четырехвекового ига Османской империи. На многих зданиях вывешены национальные флаги. Традиционно, центром гуляний и всевозможных мероприятий были Афины. Однако в 2020 году из-за вспышки Covid-19 от массовых мероприятий пришлось отказаться.





С национальным праздником президента Греции Екатерину Сакелларопулу и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.