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Александр Лукашенко поздравил президента Греции с Днём Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Греции. День Независимости отмечают 25 марта жители Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 1821 году в стране началось восстание, итогом которого стало освобождение от четырехвекового ига Османской империи. На многих зданиях вывешены национальные флаги. Традиционно, центром гуляний и всевозможных мероприятий были Афины. Однако в 2020 году из-за вспышки Covid-19 от массовых мероприятий пришлось отказаться.
С национальным праздником президента Греции Екатерину Сакелларопулу и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Новости Греции. День Независимости отмечают 25 марта жители Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 1821 году в стране началось восстание, итогом...
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