В Минской области организуют работу оздоровительных лагерей

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Каждый оздоровительный лагерь столичного региона предложит своим воспитанникам интересные, увлекательные и современные формы работы, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, противоправных действий, обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся, формирование у них здорового образа жизни.

В Борисовском районе будет действовать ряд лагерей:

Так, в рамках месячника благоустройства в оздоровительном лагере ГУО «Средняя школа № 23 г. Борисова» пройдут экологические мероприятия, в ходе которых волонтеры ЭКО-движения изготовят картины из бросового и природного материалов.

В оздоровительном лагере ГУО «Средняя школа № 20 г. Борисова» запланирована квест-игра «Страна правил безопасности», направленная на закрепление знаний по основам безопасности жизнедеятельности, развитие внимания и умения работать в команде. Также пройдет экологическая акция «Встречаем птиц весной».

В целях формирования финансовой грамотности учащихся в оздоровительном лагере ГУО «Зембинский УПК детский сад-средняя школа Борисовского района» будет проведена интерактивная игра «Финансовый футбол».

В лагере ГУО «Метченский УПК детский сад-средняя школа Борисовского района» в период весенних каникул ребята примут участие в интересной игровой программе «Правовая азбука» и конкурсных программах «Я знаю Беларусь».

В оздоровительном лагере ГУО «Средняя школа № 24 г. Борисова» запланирована интерактивная игра на знание детьми правил дорожного движения и пожарной безопасности «Марафон безопасности».